女子行蹤老是被掌握？原來機車上被他裝定位器 妨害秘密判拘役
莊姓男子與高姓女子有債務糾紛，莊為掌握高女動向，竟在高女機車上安裝AirTag衛星定位設備，以此方式追蹤高女位置及行蹤；後來高女察覺有異，向警方報案時，莊看到她跑到派出所，主動現身自首承認犯行，台南地院依妨害秘密罪將他判處拘役50日。
判決書指出，莊姓男子為能掌握高姓女子行蹤，2023年10月23日下午5時許，在台南市北區裕民街附近發現高女機車，竟在左後車殼內裝設可追蹤定位的AirtagGPS設備，以此方式記錄並追蹤高女所在位置、移動方向及行蹤等資訊，竊錄高女所有非公開動靜行止及活動。
高女連續幾天都被莊掌握她人在哪裡，心覺有異，檢查找到追蹤器後，騎車到台南市警第二分局長樂派出所報案；莊當時同樣在注意高女動向，看到她機車騎到派出所，知道東窗事發，主動前往自首，承認GPS定位追蹤器是他安裝的。
台南地檢署將莊依妨害秘密罪提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院審理時，認為莊續竊錄高女非公開活動，基於單一犯意，於密切接近時間、地點接續實行，侵害相同法益，各行為間獨立性極為薄弱，應視為數個舉動接續施行，為接續犯而論以一罪。
法院審酌，莊非法蒐集高女非公開社會活動，任意侵害隱私，考量竊錄時間，案發後自首、承認犯行，惟就賠償事宜意見不一而未能調解成立，亦未賠償高女所受損害犯後態度，兼衡職業、家庭經濟狀況，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動判處拘役50日。
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