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既成道路長滿青苔他滑倒負傷 基隆市政府逆轉免賠確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

基隆市林姓男子行經一處長滿青苔的人行道，因濕滑而摔跤，不僅左腰及下背部受傷，腰薦椎椎間盤突出也復發。林認為樂利二街62巷道路雖為私設巷道，但長年供公眾使用，市政府為維護機關，有管理缺失，提告求償193萬元。基隆地方法院認為林走路不小心應負四成責任，判市府賠償106萬9929元，台灣高等法院今改判市府無須賠償。

林2021年3月10日下午4點多走在樂利二街62巷人行道，因為地面長滿青苔，他滑倒並往後仰，導致左腰和下背部扭傷、拉傷、右腕部挫傷，並引發腰薦椎椎間盤突出復發。林要求市府賠償18萬8127元醫藥費、往返醫院車資7萬900元、看護費7萬5000元、不能工作損失129萬6000元及30萬精神慰撫金，合計193萬27元。

市府辯稱該巷是建商在1994年推案時，在私有地興建的私有道路，並在路旁鋪設人行道。市府原本未介入道路維護，僅在「基隆市政府辦理轄內非封閉型社區道路路面維護計畫」2016年3月1日編定時，針對社區內瀝青混凝土道路維護，不包括路燈、水溝或人行道等相關附屬設施。

市府表示，林滑倒受傷的人行道屬私人土地，非公共設施用地，不是市府管理維護範圍，林依據國家賠償法請求賠償無據。

基隆地院認為，樂利二街62巷屬具有公共地役性質的既成道路，且位在都市計畫區域內，當屬市區道路條例所稱的市區道路，市府雖抗辯人行道在私有土地上，土地所有權人負有管理維護責任，但這並未排除他人或行政機關依其他法律所應負的責任。

基院指林姓男子請求國賠有據，計算他所受的損害後，合計應為178萬3215元。因林明知人行道有青苔且地面濕滑，基院認為他應注意迴避青苔路面或小心慢行，卻疏忽而未能避開，滑倒受傷應負四成過失責任，市府有六成過失責任，應賠償106萬9929元。

基市府上訴，高院民事庭函詢內政部、基市府，兩單位皆表示事發道路使用分區為住宅區，非市區道路條例規定的「市區道路」，而是建商依據建築法規提供土地供公眾通行的既成道路或現有巷道，無從依市區道路條例及公路附屬設施設置管理要點負維護義務。

包括里長、基市府工務處公有建築科科長等人作證，都指出道路不是由市府負責，高院認為林求償無理，今改判市府不用賠確定。

基隆市政府疏於維護樂利二街62巷道路，林姓男子因青苔而滑倒受傷，一審判市府須賠償106萬9929元，台灣高等法院今改判無須賠償。圖／聯合報系資料照
基隆市政府疏於維護樂利二街62巷道路，林姓男子因青苔而滑倒受傷，一審判市府須賠償106萬9929元，台灣高等法院今改判無須賠償。圖／聯合報系資料照

基隆 人行道 椎間盤突出

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