高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

高雄王姓、蔣姓男子得知林姓富商財力雄厚，今年3月間，兩人找上周姓、鄂姓男子籌畫綁架，先押走林姓富商兒子，再引誘富商夫妻入局，一家三口遭押後被勒贖1億元，不僅備受折磨，還被放上水桶及推車「押運」，宛如待宰羔羊，最後付出1140萬元才獲釋，檢方偵結，今依擄人勒贖起訴王男等3人，蔣男逃亡通緝中。

林姓富商在高雄經營民間貸款業務，財力雄厚，蔣男也是從事民間放貸，但事業並未如林男經營得風生水起，後來從旁人身上得知林姓富商財力，便開始策畫這起擄人勒贖。

今年4月間，蔣男、王男（37歲）找上周姓（27歲）、鄂姓（19歲）男子，蔣先承租左營區某大樓作為基地，並購置權利車、手銬、棍棒、塑膠桶、帆布等工具。

5月24日下午4時許，王男等人藉口要向林姓富商兒子購買精品，約兒子到七賢路某會館後，兒子於當天深夜11時許現身後，隨後蔣、周、鄂等3人便衝進包廂，利用電擊棒凌虐兒子，控制兒子行動後，便將她裝入大型紅色塑膠桶，蓋上帆布掩飾後，隔天凌晨便將兒子放上推車，準運至博愛路基地。

王男等人取得兒子手機後，便傳訊給母親，假藉要吃午餐等名義，約出母親出門，等母親到兒子租屋處後，一行人便現身押人，一開口就索要1億元。

林母四肢都被戴上手銬，但她堅稱只能付300萬元，蔣男不滿，「與其拿300萬元，不如將你們拿去埋一埋，老公若不拿錢出來，兒子就必須死」。

林母擔心兒子遭遇不測，便傳訊息給丈夫，林姓富商收到妻子訊息後，一進入兒子租屋處，就被蔣男等人凌虐，要脅林男付贖，一家三口才能獲釋。

林姓富商隨後跟友人籌集610萬元現金，付贖後蔣男又要求林男交出家裡存款，林男被押至住處後，從保險箱內取出530萬元現金，總共付贖1140萬元後，一家人才於5月26日凌晨被丟包左營區神農路獲得自由。

富商3口在驚魂20多個小時內，多次轉運多地，一家人全程都被放在大型紅色塑膠桶內，外面則蓋上帆布掩飾，被蔣男等人以推車押運，宛如待宰羔羊，重獲自由後，才趕緊報警求助。

案發後蔣男先前往前妻住處，交代好前妻去跟王男取600萬元本票，隨後便於26日清晨抵達小港機場，搭乘越南航空班機離境。

警方獲報後，報請雄檢檢察官張良鏡指揮，由刑事局南部打擊犯罪中心、新興、鼓山、三民二、前鎮警分局、台東縣刑大組成專案小組偵辦，先後逮捕王姓主嫌及周男、鄂男等人，並扣到114萬元現金，另查扣王男等人名下2間不動產，檢方複訊後聲押3人獲准至今，蔣男則自離境後，都未回台。