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台中清潔隊員勾無照業者收賄 一車2000貪141次…今判2年8月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市環保局在前年執行「非法代收」專案，透過勾稽垃圾車GPS行車軌跡、人員出勤異常狀況，發現「恆興企業社」蕭姓業者，疑透過黃姓、陳姓清潔隊員，無照清運代收的廢棄物，每車會依重量，給予1000元、2000元不等匯款，非法清運141次，蕭不法獲利35萬餘元、陳獲利12萬餘元，二審今駁回上訴，仍判陳2年8月徒刑，其餘涉案人未上訴確定。

台中市環保局前年執行「非法代收」垃圾掃蕩專案，透過勾稽垃圾車GPS行車軌跡、人員出勤異常情形方式，發現非法業者「恆興企業社」蕭姓負責人（54歲），涉嫌勾結陳姓清潔隊員（51歲，案發後已離職)，藉由清潔隊員職務之便，委託陳駕駛垃圾車，私運蕭嫌非法代收的廢棄物，包括生活垃圾、廢傢具，載運至烏日區焚化爐從中牟取不法利益。

環保局透過「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，通報台中地檢署國土組主任檢察官吳錦龍，此案委由檢察官馬鴻驊，指揮保七總隊第三大隊中區中隊、廉政署、環保局組成專案小組，查出蕭男未領有廢棄物清除處理許可證，卻非法代收垃圾，透過該王姓清潔隊隊員（45歲，案發後離職）仲介陳姓隊員，以每車重量400至500公斤，收賄1000至2000元，牟取不法利益。

此案在前年3月間持搜索票執行搜索，查扣2輛貨車、1輛轎車，帶回蕭等9人製作筆錄，檢方訊問後，命蕭、王各以10萬、5萬元交保，另外聲押陳，但法院裁定以15萬元交保。

檢方去年7月偵結，認定蕭等4人非法清運共計141次，陳實際收受賄賂約12萬8000元，蕭不法利得約35萬9550元，陳、蕭坦承不諱，繳回犯罪所得，依違反廢清法、貪汙等罪起訴。

一審判陳男2年8月、褫奪公權4年；王男8月徒刑、緩刑2年、公益捐2萬元、法治教育3場；蕭姓業者2年徒刑、緩刑5年、公益捐20萬元、法治教育3場；邱姓員工7月、緩刑2年、法治教育3場，全案僅陳未獲緩刑，上訴台中高分院，今天審結宣判。

台中市蕭姓業者向清潔隊員行賄，每車行賄1000元至2000元，清潔隊員代收垃圾後，送往烏日焚化爐焚燒，牟取不法利益。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓業者向清潔隊員行賄，每車行賄1000元至2000元，清潔隊員代收垃圾後，送往烏日焚化爐焚燒，牟取不法利益。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓業者向清潔隊員行賄，每車行賄1000元至2000元，清潔隊員代收垃圾後，送往烏日焚化爐焚燒，環保局透過GPS勾稽查出。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓業者向清潔隊員行賄，每車行賄1000元至2000元，清潔隊員代收垃圾後，送往烏日焚化爐焚燒，環保局透過GPS勾稽查出。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓業者向清潔隊員行賄，每車行賄1000元至2000元，清潔隊員代收垃圾後，送往烏日焚化爐焚燒，環保局透過GPS勾稽查出。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓業者向清潔隊員行賄，每車行賄1000元至2000元，清潔隊員代收垃圾後，送往烏日焚化爐焚燒，環保局透過GPS勾稽查出。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓業者（圖中）向清潔隊員行賄，每車行賄1000元至2000元，清潔隊員代收垃圾後，送往烏日焚化爐焚燒，牟取不法利益。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓業者（圖中）向清潔隊員行賄，每車行賄1000元至2000元，清潔隊員代收垃圾後，送往烏日焚化爐焚燒，牟取不法利益。記者陳宏睿／翻攝

環保局 廢棄物

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