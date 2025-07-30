快訊

台灣史上第3次海嘯警報！西南、東南部沿海最危險 波高恐達1公尺

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

聽新聞
0:00 / 0:00

「貴婦奈奈」前男友醫美診所出人命 麻醉醫師判6月得易科罰金

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治。麻醉醫師胡耿華被依過失致死罪起訴，台北地院判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；台灣高等法院今駁回上訴。

民事部分，最高法院去年5月16日判胡耿華與經營診所的「貴婦奈奈」前男友黃博健、黃父黃立雄連帶賠償死者的子女各228萬844元、179萬3221元扶養費確定。杏立博全診所涉惡性倒閉，2018年間無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健、黃立雄遭民眾提告詐欺，流亡海外遭北檢通緝，貴婦奈奈今年5月1日返台投案。

何女2016年10月19日至杏立博全診所接受療程，當天下午3點，胡耿華為她麻醉全身，療程施行中，何女唇色略白、膚色異常，血氧飽和度數值持續降低，於88％至94％間擺盪達2小時。下午5點45分療程結束，何女卻昏迷不醒，且有呼吸道阻塞的呼吸音，胡耿華僅提供鼻腔通氣道，即將她留置在診所恢復室。

當晚8點45分，胡耿華為何女插管，並轉送台大醫院，但當時何女的瞳孔對光線已幾無反應，因腦幹受損嚴重，同年11月8日死亡（39歲）。

北院認為胡耿華擔任何女的麻醉醫師，在何女未卸除手指水晶指甲的情況下，為她靜脈注射麻醉藥物，仍僅以手指指甲甲床作為血氧偵測位置，未改以其他方式監測血氧飽和度，而無法準確監測何女的血氧飽和度。何女缺氧時，也無法馬上做相應處置，等到她手術結束，未能甦醒，診所也無能為力，胡犯過失致死罪。

胡耿華後來匯了867萬4065元至何父的帳戶賠償，一審判他6月得易科罰金之刑。高院認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治。麻醉醫師胡耿華被依過失致死罪起訴，台北地院判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；台灣高等法院今駁回上訴。圖／聯合報系資料照
何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治。麻醉醫師胡耿華被依過失致死罪起訴，台北地院判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；台灣高等法院今駁回上訴。圖／聯合報系資料照

診所 醫師 貴婦奈奈

延伸閱讀

日本籍男子涉捷運站偷拍女子裙底 士院判刑4月

整理包／網紅翻車下場曝！從鄧佳華偷拍到Toyz販毒　6人紛紛栽進牢裡

陳怡蓉捲貴婦奈奈風暴　喊復出疑為救整型名醫尪

涉吸金上億！貴婦奈奈200萬交保 配戴電子腳環倉促離開北檢

相關新聞

貪官勒索廠商連威而鋼都指名原廠藥 檢批如強徵保護費高院判10年4月

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起...

「貴婦奈奈」前男友醫美診所出人命 麻醉醫師判6月得易科罰金

何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治...

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

高雄王姓、蔣姓男子得知林姓富商財力雄厚，今年3月間，兩人找上周姓、顎姓男子籌畫綁架，先押走林姓富商兒子，再引誘富商夫妻入...

北市美髮美容工會前理事長1家4口涉侵占勞健保炒股 遭北檢聲押

台北市美髮美容技術指導員職業工會爆弊端。台北地檢署清查，已故工會理事長陳廣生一家四口，涉挪用工會應替美髮師預繳的勞健保費...

大貓案後續…梁恩睿犯性侵等14案判117年6月 新案刑期再加重

綽號大貓、已故的權自立性侵3女童、1男童，被稱為「美術館叔叔」的梁恩睿是共犯。法官先前就梁犯14罪判刑共117年6月，應...

女子行蹤老是被掌握？原來機車上被他裝定位器 妨害秘密判拘役

莊姓男子與高姓女子有債務糾紛，莊為掌握高女動向，竟在高女機車上安裝AirTag衛星定位設備，以此方式追蹤高女位置及行蹤；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。