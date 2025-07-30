「貴婦奈奈」前男友醫美診所出人命 麻醉醫師判6月得易科罰金

何姓女子2016年到杏立博全診所做腋下與除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，結果卻昏迷不醒，轉院搶救後仍不治。麻醉醫師胡耿華被依過失致死罪起訴，台北地院判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；台灣高等法院今駁回上訴。

民事部分，最高法院去年5月16日判胡耿華與經營診所的「貴婦奈奈」前男友黃博健、黃父黃立雄連帶賠償死者的子女各228萬844元、179萬3221元扶養費確定。杏立博全診所涉惡性倒閉，2018年間無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健、黃立雄遭民眾提告詐欺，流亡海外遭北檢通緝，貴婦奈奈今年5月1日返台投案。

何女2016年10月19日至杏立博全診所接受療程，當天下午3點，胡耿華為她麻醉全身，療程施行中，何女唇色略白、膚色異常，血氧飽和度數值持續降低，於88％至94％間擺盪達2小時。下午5點45分療程結束，何女卻昏迷不醒，且有呼吸道阻塞的呼吸音，胡耿華僅提供鼻腔通氣道，即將她留置在診所恢復室。

當晚8點45分，胡耿華為何女插管，並轉送台大醫院，但當時何女的瞳孔對光線已幾無反應，因腦幹受損嚴重，同年11月8日死亡（39歲）。

北院認為胡耿華擔任何女的麻醉醫師，在何女未卸除手指水晶指甲的情況下，為她靜脈注射麻醉藥物，仍僅以手指指甲甲床作為血氧偵測位置，未改以其他方式監測血氧飽和度，而無法準確監測何女的血氧飽和度。何女缺氧時，也無法馬上做相應處置，等到她手術結束，未能甦醒，診所也無能為力，胡犯過失致死罪。