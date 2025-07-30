中古車商欠稅24萬 查扣名下30輛車及存款…一周內立即繳清

新竹縣一家中古車商名下擁有30多輛中古車，卻積欠2023年度營利事業所得稅共24萬餘元未繳納，案件經國稅局移送法務部行政執行署新竹分署執行，執行署直接將中古車商負責人存款扣押，不到一周負責人立即繳清欠款。

新竹分署指出，新竹縣一家中古車商申報2023年度營利事業所得稅後卻未繳納，經國稅局催繳後仍未繳納，遂移送法務部行政執行署新竹分署執行，移送金額本稅加計滯納金及利息共24萬餘元。

新竹分署調查後發現，該中古車商名下有30幾輛的中古車輛，且存款超過50萬元，應有資力繳納欠稅，於是立即核發扣押命令，扣押該車商之存款，並命負責人應到場報告公司財產狀況，不到一周的時間，負責人即到場刷卡繳清欠稅。