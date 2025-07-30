法務部行政執行署桃園分署即將於8月1日變賣包包，緊接著在8月5日舉行「123聯合拍賣會」，當日拍賣物件有桃園區公寓、蘆竹區房屋土地、龍潭區房屋土地等多筆不動產，及汽車，實體股票、無實體股份等，相關應買條件及資訊請詳閱桃園分署拍賣公告。

8/5拍賣會當天拍賣的物件相當多元。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，拍賣會當日上午10時，桃園分署將於桃園區富國路100號拍賣2010年出廠的黑色馬自達轎車一輛，該車輛外觀狀態良好，此次為該車第2次拍賣，歡迎有需要的民眾參考購買；拍賣會當日下午2時30分起，在桃園分署拍賣室進行不動產拍賣。此次拍賣的物件相當多元，有桃園區永安路5層樓公寓，各樓層均有獨立出入口及陽台或平台；亦有現為工廠使用之龍潭區鐵皮房屋，室內面積約50餘坪，但基地周遭土地開闊，利於使用；另有中壢區長沙路熱門地段店面之持分、蘆竹區海港路多間相鄰近的房屋及基地持分、楊梅區耕地持分等。此次拍賣之不動產種類繁多，包括住家、店面式、工廠式建物可供投標選購。

此次拍賣之不動產種類繁多，包括住家、店面式、工廠式建物可供投標選購。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，尚有位於桃園區、平鎮區、大溪區及其他行政區之多筆土地亦將於同日進行拍賣，桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至桃園分署網站下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

桃園分署表示，同日下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣，拍賣物件包含實體股票、無實體股份等，有意購買的民眾一定要把握機會。

桃園分署強調，為落實政府公權力，確保國家公法債權之實現，桃園分署將持續積極辦理各項動產、不動產之查封及拍賣、變賣作業，並於每月第一周的星期二下午3時，定期舉辦「123 聯合拍賣」 活動，更多的詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署官網獲取相關訊息。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署拍賣會8/5登場 馬自達轎車、公寓等你帶走