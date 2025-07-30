快訊

獨／沈玉琳住院最新狀況曝 持續發燒但意識清醒：並未腦水腫

川普關稅陰影！英國鋼鐵城鎮的生存轉型之戰

台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

桃園分署拍賣會8/5登場 馬自達轎車、公寓等你帶走

桃園電子報／ 桃園電子報

法務部行政執行署桃園分署即將於8月1日變賣包包，緊接著在8月5日舉行「123聯合拍賣會」，當日拍賣物件有桃園區公寓、蘆竹區房屋土地、龍潭區房屋土地等多筆不動產，及汽車，實體股票、無實體股份等，相關應買條件及資訊請詳閱桃園分署拍賣公告。

S 146087988
8/5拍賣會當天拍賣的物件相當多元。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，拍賣會當日上午10時，桃園分署將於桃園區富國路100號拍賣2010年出廠的黑色馬自達轎車一輛，該車輛外觀狀態良好，此次為該車第2次拍賣，歡迎有需要的民眾參考購買；拍賣會當日下午2時30分起，在桃園分署拍賣室進行不動產拍賣。此次拍賣的物件相當多元，有桃園區永安路5層樓公寓，各樓層均有獨立出入口及陽台或平台；亦有現為工廠使用之龍潭區鐵皮房屋，室內面積約50餘坪，但基地周遭土地開闊，利於使用；另有中壢區長沙路熱門地段店面之持分、蘆竹區海港路多間相鄰近的房屋及基地持分、楊梅區耕地持分等。此次拍賣之不動產種類繁多，包括住家、店面式、工廠式建物可供投標選購。

S 146087989 scaled
此次拍賣之不動產種類繁多，包括住家、店面式、工廠式建物可供投標選購。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，尚有位於桃園區、平鎮區、大溪區及其他行政區之多筆土地亦將於同日進行拍賣，桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至桃園分署網站下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

桃園分署表示，同日下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣，拍賣物件包含實體股票、無實體股份等，有意購買的民眾一定要把握機會。

桃園分署強調，為落實政府公權力，確保國家公法債權之實現，桃園分署將持續積極辦理各項動產、不動產之查封及拍賣、變賣作業，並於每月第一周的星期二下午3時，定期舉辦「123 聯合拍賣」 活動，更多的詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署官網獲取相關訊息。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署拍賣會8/5登場 馬自達轎車、公寓等你帶走

延伸閱讀：

  1. 開獎資訊／統一發票1-2月 壹千萬得獎號碼95980685
  2. 學生自治結合多元文化 桃市僑愛國小原民學生族群領袖選舉登場 

桃園 房屋 拍賣會

延伸閱讀

建商賣房 留意所得年度

暗夜穿越馬路…花蓮老翁遭轎車撞上「彈飛40公尺」 送醫不治

桃園大雨後老樟樹突倒塌壓壞9車 女駕駛後座被樹枝插入嚇壞

颱風吹毀招牌砸中轎車 招牌碎片顏色不同..車主告錯人吞敗

相關新聞

鄭文燦用的貪官連威而鋼都討 檢批如強徵保護費…高院今判10年4月刑

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起...

北市美髮美容工會前理事長1家4口涉侵占勞健保炒股 遭北檢聲押

台北市美髮美容技術指導員職業工會爆弊端。台北地檢署清查，已故工會理事長陳廣生一家四口，涉挪用工會應替美髮師預繳的勞健保費...

大貓案後續…梁恩睿犯性侵等14案判117年6月 新案刑期再加重

綽號大貓、已故的權自立性侵3女童、1男童，被稱為「美術館叔叔」的梁恩睿是共犯。法官先前就梁犯14罪判刑共117年6月，應...

受刑人就醫未返監犯強盜性侵 學者直指關鍵「後端出問題」

新竹監獄受刑人江昱賢去年11月保外就醫，但今年6月屆期未返監，隨即於6月21、22日接連在桃園兩家汽車旅館犯下強盜性侵案...

台中清潔隊員勾無照業者收賄 一車2000貪141次 今判2年8月

台中市環保局在前年執行「非法代收」專案，透過勾稽垃圾車GPS行車軌跡、人員出勤異常狀況，發現「恆興企業社」蕭姓業者，疑透...

辦柯案檢察官升職惹議 法務部長：依法圈選

法務部28日公布檢察官人事調整案，台北地檢署檢察官林俊言調升為主任檢察官，外界質疑與偵辦前台北市長柯文哲相關案件有關。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。