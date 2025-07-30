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辦柯案檢察官升職惹議 法務部長：依法圈選

中央社／ 台北30日電

法務部28日公布檢察官人事調整案，台北地檢署檢察官林俊言調升為主任檢察官，外界質疑與偵辦前台北市長柯文哲相關案件有關。法務部長鄭銘謙今天受訪時表示，他依法圈選。

鄭銘謙上午赴立法院司法及法制委員會進行專案報告並接受質詢，會前受訪做上述表示。

法務部28日公布檢察官人事調整案，台北地方檢察署檢察官林俊言調升新北地方檢察署主任檢察官。台灣民眾黨在臉書貼文表示「這項榮譽，有一半是屬於柯文哲的，沒有他就不會有今天的林主任檢察官」。

鄭銘謙指出，主任檢察官產生必須經過檢察官的票選、檢察官審議委員會的審議及推薦，他依法圈選。

國民黨立法委員吳宗憲受訪時表示，全國沒有多少名檢察官升任主任，光是北檢就派6名，難道中南部的檢察官不是盡心盡力嗎？他想問法務部長的問題是北檢檢察官升任主任的比例為何逐年攀升？難道是北檢「比較聽話」。

法務部長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影

主任 檢察官 法務部

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