辦柯案檢察官升職惹議 法務部長：依法圈選

法務部28日公布檢察官人事調整案，台北地檢署檢察官林俊言調升為主任檢察官，外界質疑與偵辦前台北市長柯文哲相關案件有關。法務部長鄭銘謙今天受訪時表示，他依法圈選。

鄭銘謙上午赴立法院司法及法制委員會進行專案報告並接受質詢，會前受訪做上述表示。

法務部28日公布檢察官人事調整案，台北地方檢察署檢察官林俊言調升新北地方檢察署主任檢察官。台灣民眾黨在臉書貼文表示「這項榮譽，有一半是屬於柯文哲的，沒有他就不會有今天的林主任檢察官」。

鄭銘謙指出，主任檢察官產生必須經過檢察官的票選、檢察官審議委員會的審議及推薦，他依法圈選。