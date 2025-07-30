現世報？誆能「扭轉因果」硬上女信徒58次 神棍淪洗腎…獲80萬交保

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，佯稱母親過世成佛名號「無量金菩薩」，假藉消災解厄15年來對感情不順、罹癌求助女信徒性侵，還誆騙要和他「修Ｘ（性交）」扭轉因果，檢方依強制性交等58罪起訴他；劉羈押多時，法院以他需頻繁血液透析，裁定80萬元交保，可抗告。

檢方起訴指出，劉男（65歲）2009年接手其過世母親創設的「西方如來寺」 ，宣稱媽媽升天成佛，名號「無量金菩薩」，自己擔任佛堂釋法師父兼桌頭，劉並要信徒尊稱他「老師」、將其視為「無上之主」，凡事要依他指示，若違反會惹來厄運。

劉還自稱會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想，並利用女信徒感情、健康或經濟不順時，用LINE私約到佛堂一對一諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」才是愛及信任最快傳達方式。

有女信徒因乳癌上門求助，或是想挽回前男友，劉就誆稱，無量金菩薩轉達妳會病重、兒子成同性戀，或佯稱「妳這輩子紅顏薄命，會當酒家女早死」，要和他性交、要生情愛因果才能改變，並命女信徒寫一張「性愛同意書」記載與劉性交都是自願等，才要替她消災解厄。

檢方查出，劉至少對5名女子性侵多達58次，痛斥他以宗教名義惡意玩弄人生不順的多位女信徒，性交後還對羞辱女信徒說「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」等語羞辱，依58個強制性交罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

由於劉男落網後隨即遭聲押獲准，他主張自己身體不佳，已無能力再實施類似妨害性自主犯罪，且每2天需洗腎1次，沒有能力逃亡，為節省警力戒護，聲請具保停押。

台中地院查，劉男犯罪時間自2009年至2024年間，跨足15年且犯罪次數多達58次，因案發後遭羈押今年4月起每周需血液透析3次，可證其患有尿毒症、慢性腎衰竭，考量他反覆實施情至性交及逃亡可能降低。