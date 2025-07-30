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辦京華城案北檢林俊言調升任主任檢察官 新北檢已排定新職務

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

法務部28日公布全國新任一審主任檢察官名單，共有24人雀屏中選，其中北檢拿下6席傲視群雄，其中有4人還是派任鄰近的新北地檢署，新北檢昨天也排定新任主任檢察官職務分配，偵辦京華城案的林俊言未來將擔任新北檢公訴組主任。

今年一審主任檢察官名單中，北檢共有6人獲法務部長鄭銘謙圈選，分別林俊言、唐仲慶、鄭少玨、黃惠欣、朱家蓉、劉韋宏；除唐仲慶與劉韋宏分別調升花蓮、基隆地檢署外，其餘4人皆派任新北地檢署。

新北檢昨天已定出新任主任檢察官組別表，林俊言將出任公訴組主任檢察官、朱家蓉則是打擊民生犯罪專組主任檢察官、鄭少玨出任執行科主任檢察官、黃惠欣出任婦幼保護專組主任檢察官。

新北檢包括偵查、公訴、執行與檢察事務官在內，共有17個組別，也就是有17名主任，依照以往新北檢的傳統，都是先擬定主任事務分配名單，再由基層檢察官去選擇組別，過去有主任領導統御能力強、人緣佳，名單公布首日即「報名額滿」，但也有主任乏人問津。

林俊言被視為是起訴民眾黨前主席柯文哲的主力戰將，過去一年他積極偵辦京華城容積率案，無論是身心都有極大壓力，此次獲調升主任檢察官，又派任公訴組，可暫時不用負責偵查與分案。

另名獲派主任的鄭少玨，司法官46期，過去兩年在北檢檢肅金專組期間，儘管認真專注於辦案，但因首輪票選緣故，總與主任門票失之交臂，今年她憑藉偵辦「台版地面師」打響名號，起訴44人一審全部判決有罪，她不僅票選拿下第3名，最終也獲部長遴選，可說是苦盡甘來。

此外，北檢檢肅金專組主任江貞諭、謝雨青、鄧巧羚今年都調升高檢署，等於北檢空出3個黑金主任缺，北檢將於8月13日進行事務分配，目前熱門人選有主任檢察官郭進昌、曾揚嶺及周芳怡等。

新北檢新科主任檢察官林俊言。圖／中檢提供
新北檢新科主任檢察官林俊言。圖／中檢提供
新北檢新科主任檢察官鄭少玨。記者曾學仁／攝影
新北檢新科主任檢察官鄭少玨。記者曾學仁／攝影

主任 北檢 檢察官

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