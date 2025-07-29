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北市美髮美容工會前理事長1家4口涉侵占勞健保炒股 遭北檢聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市美髮美容技術指導員職業工會爆弊端。台北地檢署清查，已故工會理事長陳廣生一家四口，涉挪用工會應替美髮師預繳的勞健保費用322萬，另向健保署詐領補助費26萬，檢方今天指揮台北市刑大搜索4處地點，約談陳廣生大女兒陳思惠、二女兒陳卉瑜、小兒子陳威成3人到案，主任檢察官林彥均訊後認為擔任理事的陳卉瑜、陳威成有串滅證之虞，依業務侵占等聲押禁見，人頭陳思惠以10萬交保。

根據勞保局統計，截至7月16日為止，共有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市公寓大廈管理服務職業工會、大台南宗教服務職業工會、嘉義市派報業職業工會等5家工會欠繳保費，有的欠費是因保險費遭違法挪用，移送檢調單位偵辦。

檢警調查，從事個體戶的美容美髮師，本身並沒有辦法辦勞健保，須透過工會代收代繳，台北市美髮美容技術指導員職業工會依規定，要幫會員交預繳費用給勞保局與健保署，而陳廣生一家四人卻侵占勞健保費用，拿來作為私人炒股之用，因都是為短線操作，大多是虧損，時間從2021至2024年，金額約322萬。

此外，若美髮美容工會收繳率高達95%，可向健保署申請每人17.5元的補助款，陳卉瑜、陳威成明知會員預繳費用遭挪用，卻虛列欠費名單名冊，詐領26萬補助款，涉及詐欺。

勞保局提醒，勞動部已公告修正「勞工保險條例施行細則」及「勞工職業災害保險及保護法施行細則」，職業工會欠繳保險費累計月份達2個月者，不得繼續預收保險費。

台北市美髮美容技術指導員職業工會前理事長女兒陳卉瑜、兒子陳威成涉業務侵占遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
台北市美髮美容技術指導員職業工會前理事長女兒陳卉瑜、兒子陳威成涉業務侵占遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

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