快訊

不只永和光復里…林德福罷免案再爆「票數填反」 里長發現即時糾正

南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

大貓案後續…梁恩睿犯性侵等14案判117年6月 新案刑期再加重

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

綽號大貓、已故的權自立性侵3女童、1男童，被稱為「美術館叔叔」的梁恩睿是共犯。法官先前就梁犯14罪判刑共117年6月，應執行25年定讞。檢方事後又查出梁男另涉他案並起訴，基隆地院審理後，分依強制性交、違反性剝削防制條例罪，再判刑梁男10年、8年6月。全案可上訴。

花蓮警方2023年5月偵辦案件時，發現嫌犯的行動硬碟中有猥褻、性侵女童影像，查出當時住在基隆的權自立，權受託幫忙照顧女鄰居的3名未滿12歲女兒時犯案。去年8月20日持拘票要逮捕他時，權男疑畏罪墜樓死亡。

檢警偵查時，發現梁男假藉幫忙照顧時，曾性侵大姊和二姊，並唆使女童未成年的舅舅，指侵、猥褻大姊。梁男用手機拍下多次犯罪影像，上傳網路被起訴。

基隆地院審理後，依成年人利用兒童犯加重強制性交罪、成年人故意對兒童犯乘機性交罪、加重強制猥褻罪、違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，14罪共判刑117年6月，應執行25年徒刑。梁男上訴，台灣高院駁回後，梁未再上訴定讞。

梁恩睿2021年擔任北美館研究助理，懲戒法院認為梁男為逞私慾，竟對弱小兒童性侵，且拍攝性影像，容易傳布、保存，更將造成被害人終身負擔與憂慮，傷害難以估計，重創政府及公務員形象，判決「免除職務」懲戒處分。

檢方從蒐證影像中，又清查出梁男犯情節相似的罪行，另案起訴。基隆地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑10年；違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像之電子訊號罪，判刑8年6月。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

被稱為「美術館叔叔」的梁恩睿犯強制性交等罪，14案判刑共117年6月，應執行25年定讞。檢方事後又查出梁另涉他案並起訴，基隆地院審理後，分依強制性交、違反性剝削防制條例罪，再判刑梁男10年、8年6月。全案可上訴。圖／本報資料照
被稱為「美術館叔叔」的梁恩睿犯強制性交等罪，14案判刑共117年6月，應執行25年定讞。檢方事後又查出梁另涉他案並起訴，基隆地院審理後，分依強制性交、違反性剝削防制條例罪，再判刑梁男10年、8年6月。全案可上訴。圖／本報資料照

基隆 性侵 猥褻

延伸閱讀

受刑人就醫未返監犯強盜性侵 學者直指關鍵「後端出問題」

影／受刑人保外就醫「強盜性侵2女」 警接連獲報循線汽車旅館外逮人

強盜性侵重刑犯保外就醫又犯！ 桃檢聲押獲准

受刑人保外就醫未返監 24小時內接連犯2強盜性侵案 新竹監獄回應了

相關新聞

大貓案後續…梁恩睿犯性侵等14案判117年6月 新案刑期再加重

綽號大貓、已故的權自立性侵3女童、1男童，被稱為「美術館叔叔」的梁恩睿是共犯。法官先前就梁犯14罪判刑共117年6月，應...

受刑人就醫未返監犯強盜性侵 學者直指關鍵「後端出問題」

新竹監獄受刑人江昱賢去年11月保外就醫，但今年6月屆期未返監，隨即於6月21、22日接連在桃園兩家汽車旅館犯下強盜性侵案...

北市男情緒失控猛刺房客數刀 遭依殺人未遂罪判刑5年4月

潘姓男子長期情緒不穩，日前在超市購買水果刀後持刀猛刺房客陳男，潘男家人聽聞異響前來制止，陳男送醫後撿回一命，案經起訴，士...

重刑犯保外就醫脫逃又犯 一次看懂「保外醫治」相關規定

強盜性侵重刑犯江昱賢藉病保外就醫卻未依期限返回新竹監獄，脫逃期間卻於桃園連犯2件強盜性侵案，再度引發社會對於保外就醫制度...

台中3名女律師接連遭攻擊、當法官面收死亡威脅 檢起訴求重刑

台中近期傳出3名女律師接連遭對造當事人林姓女子攻擊、恐嚇事件，林女尾隨追打、扯髮又潑不明液體，甚至在法庭當眾辱罵，3名女...

「擅闖女廁」申請延役遭拒！空軍上尉打官司贏國防部 關鍵理由曝光

空軍防空暨飛彈指揮部洪姓上尉申請延役，但軍方以他曾未經同意擅闖女廁如廁被記申誡為由，不准他延役，他不服提行政訴訟，台北高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。