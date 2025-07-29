受刑人就醫未返監犯強盜性侵 學者直指關鍵「後端出問題」

新竹監獄受刑人江昱賢去年11月保外就醫，但今年6月屆期未返監，隨即於6月21、22日接連在桃園兩家汽車旅館犯下強盜性侵案，引發外界質疑保外就醫程序。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎認為，後續相關單位橫向聯繫不緊密，建議矯正署應立即清查目前正保外就醫或逾期未返監的受刑人。

王伯頎指出，保外就醫分為「一般保外就醫」和「緊急保外就醫」2情況，江昱賢於去年11月保外就醫時因有下肢癱瘓風險，因此依緊急保外就醫流程離開竹監，具有急迫性，並無問題。

但江昱賢於今年5月病情好轉，卻無按規定返監，王伯頎直言關鍵在於後端出問題；受刑人保外就醫時由衛政、警政及矯正系統共同負責，其中衛政可以多著墨，避免空窗期出現，相關單位應嚴格執行橫向聯繫，後端單位應有罰則或通緝等處理機制。

王伯頎認為，未來就算是緊急保外就醫，可再評估是否一定要給原醫師看診？他認為醫師皆具有專業性，若堅持給原醫師診治，移監距離遠就會產生類似狀況，就算有移監人員陪同，但保外就醫時間一長，不可能無時無刻跟隨，期間就會產生漏洞。

王伯頎建議，矯正署現應就此案當作案例教育，立即就目前保外就醫的受刑人，及逾期未返監的受刑人進行清查及追蹤聯繫，避免再有類似事件發生。