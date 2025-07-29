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北市男情緒失控猛刺房客數刀 遭依殺人未遂罪判刑5年4月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

潘姓男子長期情緒不穩，日前在超市購買水果刀後持刀猛刺房客陳男，潘男家人聽聞異響前來制止，陳男送醫後撿回一命，案經起訴，士林地院今宣判，依殺人未遂罪判潘男徒刑5年4月。

判決指出，48歲潘男因陳男心生不滿，今年3月9日晚上8時許到台北市南港區某全聯福利中心購買1把水果刀，返回陳男居住的鐵皮屋內，持刀猛刺陳男4刀，陳男背部中2刀、肩膀及腋下各受穿刺傷及撕裂傷，另有血胸傷勢。

陳男中刀大聲呼叫，潘男家人聞聲趕來制止潘男，並將陳男送往三軍總醫院急救，陳男才撿回一命。警方介入後旋即將潘男帶返偵辦，依法送辦，士林地檢署清查後，今年4月22日偵結依殺人未遂罪嫌起訴潘男。

全案審理時，潘維持偵查中供述，對於檢方所指犯行皆坦承，潘的家人指稱，案發後有支付陳2萬元並簽下和解書，其辯護律師則主張，潘長期情緒不穩，請法官調出潘就醫紀錄，確認潘身心障礙程度。

法院開庭時，陳自稱過去曾有段時間無家可歸，居住潘家，雙方相處和睦，不料發生衝突。案發後確實有收下2萬元並簽和解書，但那是因為房東（潘母）說不簽就要搬走，「我簽了也搬了，因為怕看不到明天太陽」，收下2萬元是想拿來另租房子；陳的女兒則主張，潘母趁陳受傷治療茫然之際，支付2萬元並讓陳簽和解書，整件事情不能只是賠償2萬元，這份和解書不算數。

法官審酌潘的智識程度、經濟狀況、身心狀況及犯行，此前曾施用毒品、酒駕等，遭判刑並執行完畢，考量其犯後坦承犯行，案發後潘母已賠償2萬元，後續則未再賠償等，審結依殺人未遂罪判潘男徒刑5年4月，扣案水果刀沒收。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

房客 殺人未遂

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