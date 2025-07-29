涉偽造罷免提議書 藍營基隆黨工等8人緩起訴確定
基隆地檢署偵辦罷免提議書涉偽造案，涉協助抄寫的國民黨基隆市黨部黨工、戶所主任等8人認罪，獲緩起訴處分，檢察官依職權送請再議，高檢署今天駁回再議，8人緩起訴確定。
基隆地檢署偵辦民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪罷免提議書涉偽造案，7月11日依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪起訴基隆市政府前民政處處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人。
另外，涉嫌協助抄寫的基隆市黨部蕭姓黨工、鄭姓黨工等6人，及基隆市安樂區戶政事務所林姓主任、吳姓課員等2人，因認罪而獲緩起訴處分。
檢方指出，蕭姓黨工與林姓主任等8人，考量已坦承犯罪，且其犯行非居於決策權限的指揮角色，予以緩起訴處分2年，並分別向公庫支付新台幣5萬元至18萬元不等金額。
檢方將蕭姓黨工與林姓主任等8人的部分，送請台灣高等檢察署再議。經高檢署審查後，認為再議無理由，今天駁回再議，8人均緩起訴確定。
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