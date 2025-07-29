台中3名女律師接連遭攻擊、當法官面收死亡威脅 檢起訴求重刑

台中近期傳出3名女律師接連遭對造當事人林姓女子攻擊、恐嚇事件，林女尾隨追打、扯髮又潑不明液體，甚至在法庭當眾辱罵，3名女律師嚇到驚恐萬分，其中2人提告；檢方依林女犯嫌明確，依傷害、恐嚇等罪嫌起訴她，建請法院從重量刑。

經查，全案源於林姓姐弟爭產的民事財產分割訴訟，弟弟對姊姊提告，當時在台中地院一審時，弟弟委任的女律師就遭林女辱罵，當庭作勢要呼巴掌，女律師快速躲開才沒遇害；後續開庭由第2名女律師替弟弟主張權利，竟遭林女追打、潑不明液體，嚇到她躲進超商求救。

該案上訴到台中高分院二審時，弟弟委任的第3名女律師，又當庭遭林女遭姊姊以女性下體等難聽字眼羞辱、揚言要殺死她。

因台中接連3名女律師遇害，台中律師公會要求維護律師執業尊嚴，呼籲各地法院、地檢署應高度重視律師人身安全，對攻擊律師的不理性者查辦。

台中地檢起訴指出，林女因民事事件涉訟，前後對對造當事人的一審訴訟代理人甲律師、二審訴訟代理乙律師心生不滿。

檢方查，林女2024年11月時，在中區台灣大道公車站牌處，以不明液體潑灑甲律師，又追隨進入附近店家，拉扯甲律師的頭髮、手臂等部位，導致甲律師膝部、頭部受有傷害。

此外，林女今年6月時，在高等法院台中分院民事法庭內，突離開其席位走向乙律師席位，經法官制止命其回座，林仍當庭出言辱罵乙律師，並向乙律師恫嚇欲將其殺害，使乙律師心生畏懼，並妨害法庭秩序。

檢方偵結依傷害、強制、恐嚇、公然侮辱、誹謗及法院組織法等罪嫌起訴她，並請法院審酌林女行為是在法院審理中當庭為之，法敵對意識非低，建請法院從重量刑， 以資懲儆。

檢方也說，律師與法官、檢察官同屬司法體系核心成員，維護律師執業尊嚴與人身安全，是確保民眾訴訟權益的重要基石。檢方嚴正譴責暴力行為，呼籲民眾應理性行使訴訟權，切勿以任何形式暴力干預司法程序。