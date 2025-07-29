「我們搬家了」行政執行署彰化分署舉辦法拍市集 新大樓亮相
法務部行政執行署彰化分署搬家，就在彰化地檢署新大樓的後面，預計下（8）月5日在新廳舍舉辦法拍市集，協同芳鄰彰化地檢署第一次法拍虛擬貨幣，另有挖土機和大貨車，有興趣民眾可到員林市員林大道二段參加「卦山法拍市集」。
行政執行署彰化分署今表示，法拍泰達幣4萬多顆，來自詐騙集團以臉書和LINE刊登股票投資、AI選股等廣告，向被害聲稱購買虛擬貨幣分潤給平台老師，才能提領投資獲利款，誘騙被害人陸續匯款或交付現金，詐團分子涉犯加重詐欺等罪嫌，經判決諭知沒收虛擬貨幣，彰化地檢署囑託行政執行署彰化分署拍賣。
當天拍賣標的物一部KOMATSU挖土機，及兩輛排氣量17737C.C的三菱FUSO大貨車，原物主涉嫌違法傾倒廢棄物，作案的挖土機和清運用車輛經判決宣告沒收，由南投地檢署囑託分署拍賣，現貨放在水利署第四河川分署機具保管場（雲林縣林內鄉新光路2-1號），有興趣民眾本（7）月31日上午9點40分至10點40分可前往觀覽車況。
8月5日拍賣物品還有TOYOTA與BENZ房車、日野與中華貨車等其它11輛欠費義務人車輛，行政執行署彰化分署8 月 4 日上午9點半至10點半，在彰化縣花壇鄉中山路二段 367之5號開放賞車。
有興趣競標民眾，8月5日上午9點半到彰化分署員林新址（員林大道二段102號）登記領取號碼牌，10點開始喊價競標，價高者有機會得標。法拍同時舉辦民生物品變賣市集，從南投杉林溪高山冬茶到涼被、襪子、文具小物、護膝、護腕、沐浴乳、手工香皂、毛巾、洗碗布、木雕、壽山石及花生，都依現場定價出售。下午2點半舉辦彰化與南投縣境不動產的法拍會，有興趣的民眾可上分署官網或臉書瀏覽各項拍賣公告、變賣物品照片和圖鑑。
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