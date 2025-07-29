快訊

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

「我們搬家了」行政執行署彰化分署舉辦法拍市集 新大樓亮相

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

法務部行政執行署彰化分署搬家，就在彰化地檢署新大樓的後面，預計下（8）月5日在新廳舍舉辦法拍市集，協同芳鄰彰化地檢署第一次法拍虛擬貨幣，另有挖土機和大貨車，有興趣民眾可到員林市員林大道二段參加「卦山法拍市集」。

行政執行署彰化分署今表示，法拍泰達幣4萬多顆，來自詐騙集團以臉書和LINE刊登股票投資、AI選股等廣告，向被害聲稱購買虛擬貨幣分潤給平台老師，才能提領投資獲利款，誘騙被害人陸續匯款或交付現金，詐團分子涉犯加重詐欺等罪嫌，經判決諭知沒收虛擬貨幣，彰化地檢署囑託行政執行署彰化分署拍賣。

當天拍賣標的物一部KOMATSU挖土機，及兩輛排氣量17737C.C的三菱FUSO大貨車，原物主涉嫌違法傾倒廢棄物，作案的挖土機和清運用車輛經判決宣告沒收，由南投地檢署囑託分署拍賣，現貨放在水利署第四河川分署機具保管場（雲林縣林內鄉新光路2-1號），有興趣民眾本（7）月31日上午9點40分至10點40分可前往觀覽車況。

8月5日拍賣物品還有TOYOTA與BENZ房車、日野與中華貨車等其它11輛欠費義務人車輛，行政執行署彰化分署8 月 4 日上午9點半至10點半，在彰化縣花壇鄉中山路二段 367之5號開放賞車。

有興趣競標民眾，8月5日上午9點半到彰化分署員林新址（員林大道二段102號）登記領取號碼牌，10點開始喊價競標，價高者有機會得標。法拍同時舉辦民生物品變賣市集，從南投杉林溪高山冬茶到涼被、襪子、文具小物、護膝、護腕、沐浴乳、手工香皂、毛巾、洗碗布、木雕、壽山石及花生，都依現場定價出售。下午2點半舉辦彰化與南投縣境不動產的法拍會，有興趣的民眾可上分署官網或臉書瀏覽各項拍賣公告、變賣物品照片和圖鑑。

法務部行政執行署彰化分署脫離無殼蝸牛行列，搬到員林市新辦公大樓，8月5日舉辦法拍活動，同時宣傳新址。記者簡慧珍／攝影
法務部行政執行署彰化分署脫離無殼蝸牛行列，搬到員林市新辦公大樓，8月5日舉辦法拍活動，同時宣傳新址。記者簡慧珍／攝影

法拍 彰化

延伸閱讀

彰化分署首次法拍虛擬貨幣 將拍賣泰達幣4萬餘顆

彰化地檢署搬新家！法警人力捉襟見肘 檢方：先調配並爭取擴編

行政執行署新北分署聯合拍賣 首見自動化蔬果清洗裁切設備

影／兒子遇虛擬貨幣投資詐騙 母帶至派出所報案保下2萬

相關新聞

「擅闖女廁」申請延役遭拒！空軍上尉打官司贏國防部 關鍵理由曝光

空軍防空暨飛彈指揮部洪姓上尉申請延役，但軍方以他曾未經同意擅闖女廁如廁被記申誡為由，不准他延役，他不服提行政訴訟，台北高...

台中3名女律師接連遭攻擊、當法官面收死亡威脅 檢起訴求重刑

台中近期傳出3名女律師接連遭對造當事人林姓女子攻擊、恐嚇事件，林女尾隨追打、扯髮又潑不明液體，甚至在法庭當眾辱罵，3名女...

童子賢走了「溫柔美麗」的來了 翁倩玉受邀最高檢菁英講座

最高檢察署「菁英講座」於「726大罷免」投票前1天邀和碩董事長童子賢演講，童受訪引起政治口水，不過，講座下月5日下午將在...

挨告誹謗出庭…黃國昌示範帶案 批北檢「沒有下限到什麼程度？」

民眾黨立委黃國昌揭發民進黨立委許智傑去年在立院審財劃法修正草案，與立委邱志偉私會新潮流大老、前秘書長吳乃仁飲宴，濟南路上還有青鳥在颳風淋雨。黃國昌挨告誹謗罪今出庭，庭訊約30分後請回...

彰化地檢署搬新家！法警人力捉襟見肘 檢方：先調配並爭取擴編

彰化地檢署歡喜搬新家，土地和樓地板面積比舊辦公廳舍大五倍以上，偵查庭數增加一倍，辦公與洽公的空間寬敞，負責值庭、執行等工...

強盜性侵重刑犯保外就醫又犯！ 桃檢聲押獲准

2009年在新北市板橋地區約友見面卻性侵強盜獲重判至少17年以上的重刑犯江昱賢，今年6月間趁保外就醫機會脫逃，連續在桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。