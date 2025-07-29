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「擅闖女廁」申請延役遭拒！空軍上尉打官司贏國防部 關鍵理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

空軍防空暨飛彈指揮部洪姓上尉申請延役，但軍方以他曾未經同意擅闖女廁如廁被記申誡為由，不准他延役，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，沒有足夠事證證明洪進入女廁「如廁」，國防部處分有瑕疵，判決撤銷處分，國防部應依判決法律見解再行審酌，可上訴。

洪原是指揮部上尉，2023年6月屆滿服現役最大年限，因他沒有晉升少校，得在滿17年時退伍，他申請志願延役，陸軍司令部複審後決議不同意洪延役，並經國防部審查會確定否准洪的延役申請。洪提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

洪主張，國防部處分認定他進入女廁「如廁」，認定事實有誤，且至今未提出相關證明，認為處分有瑕疵應撤銷；另國防部也認定他2014年因竊取軍用品遭判刑，將2014年的事由納入考量，也違背延役查核基準，請求法院撤銷處分。

北高行認為，國防部不同意延役的處分原因在於，洪曾竊取軍品被判刑定讞、未經同意擅入女廁如廁而品德操守有疑慮，竊取軍品案沒有疑義，但進入女廁如廁部分，則有判斷錯誤的瑕疵。

北高行指出，當時軍方記洪申誡是認定他「進入女廁」，但審查延役複審時，卻以他進入女廁「如廁」為由不同意延役，單純進入女廁及進入女廁「上廁所」行為態樣不同，國防部無法舉證洪有「如廁」，判斷出於錯誤事實，應予撤銷。

北高行也說，洪進入女廁「未如廁」是否仍認定品德有瑕疵，仍得透過國防部審查會議來判斷、裁量，因此判決撤銷否准延役處分，但國防部得依判決法律見解來做決定。

空軍示意圖。圖／聯合報系資料照片
空軍示意圖。圖／聯合報系資料照片

法律 女廁 空軍 國防部

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