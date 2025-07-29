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童子賢走了「溫柔美麗」的來了 翁倩玉受邀最高檢菁英講座

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署「菁英講座」於「726大罷免」投票前1天邀和碩董事長童子賢演講，童受訪引起政治口水，不過，講座下月5日下午將在司法大廈3樓大禮堂再辦一場，邀的是旅日藝人翁倩玉專題演講「藝術讓生命更優雅」，主講人溫柔又美麗。

依最高檢察署預告，演講由翁倩玉談「藝術讓生命更優雅」。最高檢表示，「菁英講座」為兼顧法學專業與心靈涵養的活動，會持續透過講座邀請各界傑出人士專題演講，與司法同仁分享跨領域的寬廣視野。

2025年8月5日下午3時至5時在司法大廈3樓大禮堂，檢方將邀旅居日本、集歌手、演員、版畫家於一身的翁倩玉蒞臨演講，與各界分享她的璀璨人生與藝術心路。

翁倩玉生於台灣台南，3歲隨家移居日本在東京展開演藝生涯，11歲即有首次演出經驗，14歲擔綱電影女主角，16歲發行首張單曲，18歲辦個人演唱會，22歲時以電影「真假千金」獲得第10屆金馬獎最佳女主角獎，隔年再以「愛的天地」獲頒亞洲影展特別演技獎。

翁倩玉在日本最受歡迎的經典名曲「魅せられて（愛的迷戀）」在日本大賣200萬張，奪下當年唱片大賞，更登上高人氣的NHK年度紅白歌唱大賽，她演唱此一代表作，成為少數登上紅白舞台的外國歌手。

翁倩玉不僅歌影成就卓越，也是版畫藝術領域的翹楚。她25歲起投入版畫創作，師承井上勝江、菊地隆知、棟方誌功等大家，版畫創作專注於花卉與建築主題，作品線條簡潔雅致，在日本版畫展中多次獲獎。

翁倩玉的作品「紅樓依綠」曾榮獲第37屆日展特選的殊榮，「鳳凰迎祥」更於2005年獲京都平等院收藏，為平等院千年來首件收藏的外國人作品，且於2012年獲國立台灣師範大學聘為藝術學院榮譽藝術家。

最高檢說，翁倩玉的講座亮點「人生不知道機會在哪裡開花，妳能做的話，就去做」，將分享如何在不同創作領域尋找到生命節奏，將人生情感轉化為藝術形式，翁女的現身是，一場文化與心靈的饗宴。

旅日藝人翁倩玉。圖／聯合報系資料照片
旅日藝人翁倩玉。圖／聯合報系資料照片

司法

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