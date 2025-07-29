挨告誹謗出庭…黃國昌示範帶案 批北檢「沒有下限到什麼程度？」

民眾黨立委黃國昌揭發民進黨立委許智傑去年在立院審財劃法修正草案，與立委邱志偉私會新潮流大老、前秘書長吳乃仁飲宴，濟南路上還有青鳥在颳風淋雨。黃國昌挨告誹謗罪今出庭，他另指出不擔心示範帶案，批民進黨不要再濫用司法檢調政治追殺，至於是否會擔心強制處分，他說「台北地檢署要沒有下限到什麼程度，真的不是一般人可以預料的」

黃國昌今下午2時許抵達北檢門口，他對著支持者笑這說「你們是怕我出不來嗎？」黃指出，大家回想去年12月20日前一天晚上，民進黨立委暴力霸占議場，還號召非常多人在濟南路上颳風淋雨，當天氣溫非常低，放民眾忍受低溫，民進黨立委許智傑、邱志偉竟然在立院審關鍵的財政收支劃分法，跑去私會吳乃仁飲宴。

黃說，他揭發這件事，許竟帶女兒到台北地檢署濫告，天底下怎麼會有這麼無恥的人啊，完全沒有下限；黃說，應該是有個北市議員把許、邱去找吳乃仁的照片刊出來，許就搞神影不敢出來面對，我想請民進黨主席賴清德，這就是你們民進黨立委的素質嗎？

黃國昌說，許智傑那天晚上7點多、8點多人在哪裡？立法院那時是不是在審財劃法，這麼具體的問題就正面回答就好，你找其他時間點的照片在那邊裝，裝什麼裝，真的把台灣人民當笨蛋啊！

媒體記者另提問示範帶案被約談會擔心嗎？黃國昌說，「不會啊，我有什麼好擔心的，民進黨不要再濫用司法檢調、不要再濫用國家機器進行政治追殺，全台灣人民都看得非常清楚，我更沒有在怕你們這些事」

記者問，不擔心會有什麼強制處分？黃國昌回答「這我不知道，台北地檢署要沒有下限到什麼程度，真的不是一般人可以預料的」黃在支持者呼喊「主席加油」快步進入北檢。

全案起源於，立法院20024年12月20日表決財劃法修正草案，黃國昌直指許智傑晚間跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁吃飯，許智傑提告黃誹謗，稱黃誣指他當時不在場，又說他對不起青鳥，嚴重影響到他的名譽。

示範帶案則為，黃國昌在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」遭告發涉偽造文書等罪，台北地檢署分他字案將黃列被告，今年7月2日傳喚立委張啓楷作證將近2小時。張庭後表示，希望作證對於導正檢察官的「不正訊問」是有幫助的、「檢察官特別交代不能講、偵查不公開」。