彰化分署首次法拍虛擬貨幣 將拍賣泰達幣4萬餘顆

法務部行政執行署彰化分署將於8月5日舉行卦山法拍市集，其中最特別為彰化縣內首次法拍虛擬貨幣，標的為泰達幣4萬餘顆，當天還有民生物品變賣市集，供民眾選購。

彰化分署今天發布新聞稿，一名被告以臉書（Facebook）及LINE刊登股票投資推薦、AI選股等文章，並以購買虛擬貨幣分潤給平台老師才能提領投資款等話術，誘使被害人陸續匯款或交付現金，涉犯加重詐欺等罪嫌，經判決諭知沒收這批虛擬貨幣後，由彰化地方檢察署囑託分署拍賣。

彰化分署表示，另有一名被告涉嫌違法傾倒廢棄物，其挖土機及2輛大貨車經判決宣告沒收後將進行拍賣，民眾可先於7月31日上午9時40分至10時40分，前往經濟部水利署第四河川分署機具保管場觀覽車況。

這次拍賣物品還包括11輛欠費義務人車輛，8月4日上午9時30分至10時30分於彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號開放賞車。

彰化分署表示，有興趣參與拍賣會的民眾可於8月5日上午9時30分至分署員林市新址登記領取號碼牌，上午10時開始喊價競標。此外，當天上午9時30分有民生物品變賣市集，下午2時30分有不動產法拍會。