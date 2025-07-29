彰化地檢署搬新家！法警人力捉襟見肘 檢方：先調配並爭取擴編

彰化地檢署歡喜搬新家，土地和樓地板面積比舊辦公廳舍大五倍以上，偵查庭數增加一倍，辦公與洽公的空間寬敞，負責值庭、執行等工作的法警編制卻沒擴大，尤其今年底彰化看守所遷往二林鎮，往返至少1.5小時車程，可預見法警難免忙到人仰馬翻。

檢察署法警負責值庭、戒護、搜索、送達、拘提和解送人犯等有關司法警察事務，彰化縣警察局和八個警分局、彰化調查局移送到地檢署的嫌犯、通緝犯，都先送交法警室暫時留置，而檢察官開庭時每一庭須有一名法警維持秩序，除此，法警還要維護地檢署辦公大樓內外的全區治安。

彰化地檢署法警現有28人，扣除每日輪休4至5人，僅23至24人，地檢署舊辦公廳舍面積千坪，10個偵查庭，法警上班人力已顯吃緊，搬到新辦公大樓之後的巡護面積倍增，偵查庭多達20個，法警人力更顯捉襟見肘，未來同時開庭數如果較多，法警恐分身乏術，只能專業判斷「哪個最需要維護安全」去優先值庭。

彰化地檢署舊辦公廳舍的後面即是彰化看守所，法警押送和拘提犯嫌來回不過半小時，現在搬到新大樓的往返僅約40分鐘，問題是彰化看守所確定搬遷二林鎮，最快年底啟用，到時候法警解送和拘提犯嫌往返車程若一路順暢至少1.5小時，派出人力無法迅速回到地檢署支援別的工作，只怕更忙得人仰馬翻。

彰化地檢署法警多次向上級反映，希望增加人力，但上級考量全台人員編制，遲遲沒同意。彰化地檢署今表示，搬到新大樓之後的開庭次數和過去一樣，不增加，檢方知道法警人力吃緊，很辛苦，現階段以調配人力為主，並向上級爭取配合地檢現況擴編法警人員。