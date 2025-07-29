快訊

2026藍白合有譜？他曝北市「合作空間」 這2縣市長也有機會

同意、不同意票數抄反！林德福控「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

彰化地檢署搬新家！法警人力捉襟見肘 檢方：先調配並爭取擴編

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化地檢署歡喜搬新家，土地和樓地板面積比舊辦公廳舍大五倍以上，偵查庭數增加一倍，辦公與洽公的空間寬敞，負責值庭、執行等工作的法警編制卻沒擴大，尤其今年底彰化看守所遷往二林鎮，往返至少1.5小時車程，可預見法警難免忙到人仰馬翻。

檢察署法警負責值庭、戒護、搜索、送達、拘提和解送人犯等有關司法警察事務，彰化縣警察局和八個警分局、彰化調查局移送到地檢署的嫌犯、通緝犯，都先送交法警室暫時留置，而檢察官開庭時每一庭須有一名法警維持秩序，除此，法警還要維護地檢署辦公大樓內外的全區治安。

彰化地檢署法警現有28人，扣除每日輪休4至5人，僅23至24人，地檢署舊辦公廳舍面積千坪，10個偵查庭，法警上班人力已顯吃緊，搬到新辦公大樓之後的巡護面積倍增，偵查庭多達20個，法警人力更顯捉襟見肘，未來同時開庭數如果較多，法警恐分身乏術，只能專業判斷「哪個最需要維護安全」去優先值庭。

彰化地檢署舊辦公廳舍的後面即是彰化看守所，法警押送和拘提犯嫌來回不過半小時，現在搬到新大樓的往返僅約40分鐘，問題是彰化看守所確定搬遷二林鎮，最快年底啟用，到時候法警解送和拘提犯嫌往返車程若一路順暢至少1.5小時，派出人力無法迅速回到地檢署支援別的工作，只怕更忙得人仰馬翻。

彰化地檢署法警多次向上級反映，希望增加人力，但上級考量全台人員編制，遲遲沒同意。彰化地檢署今表示，搬到新大樓之後的開庭次數和過去一樣，不增加，檢方知道法警人力吃緊，很辛苦，現階段以調配人力為主，並向上級爭取配合地檢現況擴編法警人員。

彰化地檢署搬家，新大樓面積和空間是舊大樓五倍大，法警人力捉襟見肘，不知何時能增加人力。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署搬家，新大樓面積和空間是舊大樓五倍大，法警人力捉襟見肘，不知何時能增加人力。記者簡慧珍／攝影

彰化

延伸閱讀

影／加班費追補遭刁難 台大醫院工會批癌醫人力短缺想賴帳

台大癌醫遭爆醫護出走嚴重還刁難加班申請 工會：至多20萬加班費遭刪

兒科主治扛夜班補缺口 醫界盼專責醫院集中人力

新北調派人力機具馳援嘉義 侯友宜：全力協助災後復原

相關新聞

「擅闖女廁」申請延役遭拒！空軍上尉打官司贏國防部 關鍵理由曝光

空軍防空暨飛彈指揮部洪姓上尉申請延役，但軍方以他曾未經同意擅闖女廁如廁被記申誡為由，不准他延役，他不服提行政訴訟，台北高...

童子賢走了「溫柔美麗」的來了 翁倩玉受邀最高檢菁英講座

最高檢察署「菁英講座」於「726大罷免」投票前1天邀和碩董事長童子賢演講，童受訪引起政治口水，不過，講座下月5日下午將在...

挨告誹謗出庭…黃國昌示範帶案 批北檢「沒有下限到什麼程度？」

民眾黨立委黃國昌揭發民進黨立委許智傑去年在立院審財劃法修正草案，與立委邱志偉私會新潮流大老、前秘書長吳乃仁飲宴，濟南路上...

彰化地檢署搬新家！法警人力捉襟見肘 檢方：先調配並爭取擴編

彰化地檢署歡喜搬新家，土地和樓地板面積比舊辦公廳舍大五倍以上，偵查庭數增加一倍，辦公與洽公的空間寬敞，負責值庭、執行等工...

強盜性侵重刑犯保外就醫又犯！ 桃檢聲押獲准

2009年在新北市板橋地區約友見面卻性侵強盜獲重判至少17年以上的重刑犯江昱賢，今年6月間趁保外就醫機會脫逃，連續在桃園...

身障協會理事長侵占善款買奢侈品 名車4件拍定...含骨董級BMW

中華民國身障關懷協會理事長陳女等3人先前被控侵占善款逾3800萬元，羈押禁見至今，檢調查出善款遭挪用購買房產、名車、名表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。