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強盜性侵重刑犯保外就醫又犯！ 桃檢聲押獲准

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

2009年在新北市板橋地區約友見面卻性侵強盜獲重判至少17年以上的重刑犯江昱賢，今年6月間趁保外就醫機會脫逃，連續在桃園市桃園、龜山又犯強盜性侵案落網後，桃園地檢署今年6月23日向法院聲押獲准，目前暫時羈押於桃園看守所等候偵辦。

矯正署今天也說明，針對新竹監獄保外醫治受刑人江昱賢再犯刑案，造成民眾受害，本署深感沉痛與遺憾。獲悉此案後，已責成業管單位持續調查、釐清原因與責任，並於本月（7月份）視訊會議中要求全國監所衛生主管全面提高目前保外個案管控強度，杜絕類似事件發生。

同時，各矯正機關現依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」覈實按醫囑判斷、辦理受刑人保外醫治業務，其中所訂各項文書作業期日，係顧及個案基本醫療需求，給予合理準備時間，使其維持正常狀態入監服刑。

對此矯正署也提出二點策進作為，分別是「強化督管」，盤點保外醫治個案前科、犯行、健康恢復狀況等面向，進行風險分級，針對具犯罪危險者實施高強度追蹤措施，例如不定時訪查、視訊查核等，並評估採用電子監控可行性；「研修法規」，對無正當理由失聯、脫離督管、未準時報到返監者，建立即時、完善通報機制，加速檢警通緝查辦。

矯正署表示，希望能持續強化保外醫治控管程序，避免再有憾事發生，以保障社會治安與保護民眾安全為基本前提，兼顧罹病受刑人的醫療權益。

2009年在新北市板橋地區犯下強盜性侵的重刑犯江昱賢，今年6月間趁保外就醫機會脫逃，連續在桃園市桃園、龜山又犯強盜性侵案落網後，桃園地檢署今年6月23日向法院聲押獲准，目前暫時羈押於桃園看守所等候偵辦。記者陳恩惠／攝影
2009年在新北市板橋地區犯下強盜性侵的重刑犯江昱賢，今年6月間趁保外就醫機會脫逃，連續在桃園市桃園、龜山又犯強盜性侵案落網後，桃園地檢署今年6月23日向法院聲押獲准，目前暫時羈押於桃園看守所等候偵辦。記者陳恩惠／攝影

受刑人 桃園地檢署

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