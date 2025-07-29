身障協會理事長侵占善款買奢侈品 名車4件拍定...含骨董級BMW

中華民國身障關懷協會理事長陳女等3人先前被控侵占善款逾3800萬元，羈押禁見至今，檢調查出善款遭挪用購買房產、名車、名表等，其中，行政執行署士林分署今拍出骨董級BMW 840CI白色豪華跑車等4件共239萬餘元。

士林分署表示，本件是士林地檢署檢察官偵辦社團法人中華民國身障關懷協會人員涉嫌侵占及詐欺等案，所查扣蕭姓被告的多輛高級車輛及名牌手表等7件，囑託士林分署辦理變價拍賣，今拍賣會吸引65組買家到場參與，經63次激烈競價後，上午10時25分完成，共拍出4件汽車。

其中，1994年出廠的稀有經典古董級BMW 840CI白色豪華跑車最吸睛，以100萬元拍出；其次受矚的是JAGUAR XJS 3.6棕色跑車，以68萬元拍定；另有BMW 520IA、MINI COOPER CLUBMAN等高人氣車款，各以36萬元及35萬元成功拍出。

4輛車款共拍定239萬餘元，拍賣所得將交由士林地檢署保管，做為日後沒收或發還被害人所用，以剝奪犯罪所得、斷絕詐騙誘因。

全案源於今年4月，中華民國身障關懷協會理事長陳女、丈夫蕭男、蕭男胞妹等3人，被控涉嫌分工侵占善款逾3800萬元，檢調搜索約談3人後，認3人涉嫌行使偽造私文書、3人以上共同詐欺取財、公益侵占、洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准，3人收押至今，檢方持續偵辦中。