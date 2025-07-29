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行政執行署新北分署聯合拍賣 首見自動化蔬果清洗裁切設備

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

行政執行署新北分署今預告下月8日的聯合拍賣會標的，不僅品項多元，還首見自動化蔬果清洗及裁切設備，以及位於新莊區商圈的挑高店面，價格都相當優惠，引起不少買家高度興趣。

當天除常見的2台車輛及板信、陽信、華泰商銀、宇川精密等實體股票、商標權、出資額外，較特別的是一整套不鏽鋼製的自動化蔬果清洗及裁切設備，該設備可自動化進行蔬果清洗、消毒、裁切及包裝，且功能完整、即買即用，對於從事食品加工或中央廚房的業者而言，是難得得以低價購入的機會。

至於不動產方面，較為矚目的是坐落於新北市新莊區新北大道7段「伊吉邦社區」的1樓挑高店面，將進行第4拍，底價僅3392萬元，該店面地理位置優越，鄰近捷運丹鳳站及貴和站，1樓約34坪、地下1樓約596坪，該處原從事餐飲業，現店面空置中，拍定後即點交。當天另有新北市板橋、三重、林口、三峽、鶯歌、樹林、永和、中和及泰山等多筆土地，可供民眾競標。

行政執行署新北分署今預告下月8日的聯合拍賣會標的，首見自動化蔬果清洗及裁切設備及位於新莊區商圈的挑高店面，引起不少買家高度興趣。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署今預告下月8日的聯合拍賣會標的，首見自動化蔬果清洗及裁切設備及位於新莊區商圈的挑高店面，引起不少買家高度興趣。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署今預告下月8日的聯合拍賣會標的，首見自動化蔬果清洗及裁切設備及位於新莊區商圈的挑高店面，引起不少買家高度興趣。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署今預告下月8日的聯合拍賣會標的，首見自動化蔬果清洗及裁切設備及位於新莊區商圈的挑高店面，引起不少買家高度興趣。圖／新北分署提供

鶯歌 廚房

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