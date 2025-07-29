行政執行署新北分署聯合拍賣 首見自動化蔬果清洗裁切設備

行政執行署新北分署今預告下月8日的聯合拍賣會標的，不僅品項多元，還首見自動化蔬果清洗及裁切設備，以及位於新莊區商圈的挑高店面，價格都相當優惠，引起不少買家高度興趣。

當天除常見的2台車輛及板信、陽信、華泰商銀、宇川精密等實體股票、商標權、出資額外，較特別的是一整套不鏽鋼製的自動化蔬果清洗及裁切設備，該設備可自動化進行蔬果清洗、消毒、裁切及包裝，且功能完整、即買即用，對於從事食品加工或中央廚房的業者而言，是難得得以低價購入的機會。