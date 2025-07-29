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機密會議竟帶手機入場 「啪」一聲落地偵潛官被記過還不服
在海軍反潛航空大隊服役的上尉偵潛官，前年12月參加任務提示會議時，卻違規攜帶手機入場，手機在他起身時「啪」一聲掉在地上，當場被主官抓包，偵潛官因違規被記過1次，他不服提行政訴訟，主張記過違反比例原則，但法院不採信他說法，認為部隊處分合理，判他敗訴。
海軍反潛航空大隊為國軍主要負責反潛的作戰單位，單位機敏，對於智慧型手機管制嚴格，開會前議事人員還要依規宣讀保防作為。
前年12月14日早上7時許，該大隊舉行任務前提示簡報會議，依據規定，會議內禁止攜帶電子產品入場。當時這名上尉偵潛官於會議結束後起身，手機卻從外套口袋「啪」一聲掉在地上，當場被主持會議的主官抓包，隨即依規定處置，上尉因違規攜帶手機進入機密會議，最後被記過一次懲處。
他不滿部隊記過處分過重，提救濟都被駁回，最後改提行政訴訟，主張他是會議結束後才攜帶手機進入會場，何況大隊於會議室外，既無電子阻隔功能儀器，也未設置集中保管手機的存放櫃，不和國軍民用通信資訊器材管理要點，應非機敏會議室，對他記過有違比例原則，應該撤銷。
高雄高等行政法院審理時，偵潛官任職大隊反駁，稱該會議是「機密」會議，本來就不能攜帶任何通訊器材入場，偵潛官服役７年，卻心存僥倖帶手機入場，記過１次符合比例原則。
高高行法官根據官兵訪談紀錄，認為該場會議召開前，就有宣讀保密規定，且任務提示紀錄簿，還有說明敵情資料、任務編組等機密訊息，偵潛官應知當天任務是機敏會議，應遵守各項保密規定防機密外洩。
法官認為，偵潛官攜帶手機進入會議室，明確違反國軍相關保防規定，部隊記過１次並無違反比例原則，且部隊處分前已給偵潛官說明機會，不採信偵潛官主張，判他敗訴。可上訴。
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