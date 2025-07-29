十軍團悍馬撞樹...中士車長成植物人 醫務兵過失重傷害判6月

時任陸軍第十軍團機械化步兵第二三四旅張姓醫務兵，去年駕駛悍馬車載林姓中士、5名二兵要去清運落葉途中，因車輛失控撞擊路樹，車窗破裂玻璃刺穿林脖子釀其傷重成植物人；法院以張開車途中已知方向盤有問題卻沒停下檢查，依過失重傷害罪判他6月，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，張男當時為一等兵醫務兵，其2024年1月25日早上9點多自竹坑營區駕駛軍用悍馬車，擔任車長的林姓中士坐在右前座，後方車斗載有5名二兵，一群人正執行落葉清掃載運勤務。

張開車途中就發現方向盤有問題，轉向功能不順，卻沒有停到路間檢查，結果行經天山教練場後因車輛左偏，他打算向右校正卻操作不慎過度轉向，導致悍馬車向右撞擊路樹，一旁林姓中士遭破裂玻璃刺穿脖子大量出血、呼吸窘迫。

軍方獲報緊急將林姓中士送醫，但搶救後仍因缺氧性腦病變等，目前呈現植物人狀態，肇事的張男則留在現場自首，配合調查。

台中地院審理時，張男均坦承不諱，並有當時在場證人證詞，憲兵調查車禍報告，及被害人就醫紀錄等可佐證。

法院查，張男有普通自小客車駕照，且事故前他開車轉向時就發現方向盤有轉向不順、頓頓的感覺，其察覺異狀即應尋找適當、安全的地點停放車輛並檢查，卻疏於注意與之後車禍有因果關係，認定他有過失。