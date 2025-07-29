性侵案受刑人保外醫治再犯性侵案 矯正署檢討：評估採電子監控

在矯正署新竹監獄服刑的性侵犯江昱賢獲准保外醫治後，出獄犯下2起強盜性侵案，引發各界譁然。矯正署今表示，未來針對具犯罪危險者，將實施高強度追蹤措施，並評估採用電子監控的可行性。

矯正署表示，針對江昱賢再犯案造成民眾受害，深感沉痛與遺憾，於獲悉此案後，已責成業管單位持續調查、釐清原因與責任，並在今年7月份的視訊會議中要求全國監所衛生主管全面提高目前保外個案管控強度，杜絕類似事件再發生。

矯正署表示，各矯正機關現依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」覈實按醫囑判斷、辦理受刑人保外醫治業務，其中，所訂各項文書作業期日，係顧及個案基本醫療需求，給予合理準備時間，使其維持正常狀態入監服刑。

矯正署說，針對受刑人保外醫治後犯案事件，除深自檢討，並規劃以下策進作為，包括「強化督管」，即盤點保外醫治個案前科、犯行、健康恢復狀況等面向，進行風險分級，針對具犯罪危險者實施高強度追蹤措施（如不定時訪查、視訊查核），並評估採用電子監控的可行性。