陸軍服裝百億採購案涉貪汙...國防部已告發 北檢將分案偵辦

興采實業得標陸軍百億元採購案，評選委員、經濟部前官員洪輝嵩轉身出任興采公司獨董。民眾黨立法院黨團總召集黃國昌日前在臉書直指利益輸送「早已涉及貪汙的行收賄重罪！」國防部昨在立法院證實已移送法辦。對此，台北地檢署已收到貪汙治罪條例的告發函，將依程序分案偵辦。

國防部長顧立雄昨在立院備詢表示，國防部6月獲知此事後先暫停簽約，7月22日重開評選會撤銷評選結果，此案已移送法辦。台北地檢署已收到此案告發函，目前尚未分案，將依程序辦理，指派檢察官偵辦釐清案情。

國策顧問陳國欽經營的環保機能性紡織品廠興采實業（4433）得標106億（含後續擴充金額）「國軍服裝供售站委商經營案」成為第一優勝廠商。

黃國昌7月23日在臉書發文直指他接獲檢舉，陳國欽憑恃國策顧問和綠營金主的身分，在取得評選優勝4天過後，興采實業全面改選董事，此案評選委員的經濟部前官員洪輝嵩，竟然華麗轉身成為興采實業的獨立董事，絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌。

黃國昌7月24日再度發文，這不是有對價關係的行賄，什麼才是有對價關係的行賄？今年4月2日，國防部公告採購評選委員名單，經濟部官員、曾負責口罩國家隊的洪輝嵩在列，5天後興采實業公告受理獨董提名，4月17日興采實業公告獨董被提名人名單，洪輝嵩赫然在列；6月9日國防部召開評選會議，興采實業被評為序列第1的優勝廠商，4天後，興采實業公告洪輝嵩當選獨董。