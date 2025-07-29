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陸軍服裝百億採購案涉貪汙...國防部已告發 北檢將分案偵辦
興采實業得標陸軍百億元採購案，評選委員、經濟部前官員洪輝嵩轉身出任興采公司獨董。民眾黨立法院黨團總召集黃國昌日前在臉書直指利益輸送「早已涉及貪汙的行收賄重罪！」國防部昨在立法院證實已移送法辦。對此，台北地檢署已收到貪汙治罪條例的告發函，將依程序分案偵辦。
國防部長顧立雄昨在立院備詢表示，國防部6月獲知此事後先暫停簽約，7月22日重開評選會撤銷評選結果，此案已移送法辦。台北地檢署已收到此案告發函，目前尚未分案，將依程序辦理，指派檢察官偵辦釐清案情。
國策顧問陳國欽經營的環保機能性紡織品廠興采實業（4433）得標106億（含後續擴充金額）「國軍服裝供售站委商經營案」成為第一優勝廠商。
黃國昌7月23日在臉書發文直指他接獲檢舉，陳國欽憑恃國策顧問和綠營金主的身分，在取得評選優勝4天過後，興采實業全面改選董事，此案評選委員的經濟部前官員洪輝嵩，竟然華麗轉身成為興采實業的獨立董事，絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌。
黃國昌7月24日再度發文，這不是有對價關係的行賄，什麼才是有對價關係的行賄？今年4月2日，國防部公告採購評選委員名單，經濟部官員、曾負責口罩國家隊的洪輝嵩在列，5天後興采實業公告受理獨董提名，4月17日興采實業公告獨董被提名人名單，洪輝嵩赫然在列；6月9日國防部召開評選會議，興采實業被評為序列第1的優勝廠商，4天後，興采實業公告洪輝嵩當選獨董。
黃國昌發文直指，如此明目張膽的「對價交換」已不僅僅是違反政府採購法與採購評選委員會審議規則等法規的問題，而是「明擺著在行使公權力中之利益輸送，早已涉及貪汙的行收賄重罪！」
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