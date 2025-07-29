快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

聽新聞
0:00 / 0:00

王世堅、莊瑞雄指「家族引進黑道」 何志偉求償又輸了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨本屆立委初選時「黨內互打」，莊瑞雄稱「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，總統府副秘書長何志偉認為王世堅和莊瑞雄公開辱罵他，侵害名譽權，向2人提告求償各3百萬元，士林地院判決何敗訴。何上訴，台灣高等法院今駁回。

何志偉主張，2023年民進黨黨內初選期間，莊瑞雄在鄰江里陳豊祥里長辦公室，公開罵他「可恥」、「下三濫」，又說「為什麼何志偉在立法院沒人緣，因為他很假」、「老共只要對台灣威嚇，所有立法院立委112位都敢講，只有他不敢說」；莊又立法院說「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」、「沒資格在那邊扯黑道，黨內不知有多少立委想開除何志偉」。

何志偉也指王世堅在同年3月間，於民進黨台北市黨部說「我信賴但是不信邪」，暗指「賴」是賴清德，「邪」是何志偉；何志偉認為，當時在陳豊祥里長辦公室，王世堅以「惡魔」公然侮辱他。

士院認為，時任立委的何志偉，曾發表黑道進入民進黨選務決策之論述框架，相關的政治行動所受評論、參選理念均屬公益且涉及政治言論，有更高容忍義務，莊瑞雄言論，不具違法性。

士院指莊瑞雄稱「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，基於媒體報導民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光之子趙介佑，涉詐欺及毒品案件而遭判有罪，及媒體報導趙介佑前由何志偉陣營引薦進入民進黨，莊瑞雄有相當理由確信其為真實，此部分非不法侵害。王世堅說的「邪」，則不能認為是指何志偉，王的「惡魔」說雖引起何不快，但評論不違法。

案經上訴，高院2月7日行準備程序庭時，法官詢問雙方協商是否有進度？何志偉的律師表示，何堅持和解必須有「與事實有出入」這6個字，並未要求「與事實『不符』」，雙方可各自解讀，已有退讓，何也不會到場，不過對方未接受。

法官對於協調方案也感到疑惑，質疑屆時是要被告「對空氣朗誦」嗎？後來決定親自調解，但沒有結果。

高院在審理後，今判上訴駁回。

何志偉（左圖，資料照片）不滿莊瑞雄（右圖，資料照片）、王世堅稱「家族引進黑道」而提告求償，一審敗訴，台灣高等法院今駁回何上訴。圖／聯合報系資料照
何志偉（左圖，資料照片）不滿莊瑞雄（右圖，資料照片）、王世堅稱「家族引進黑道」而提告求償，一審敗訴，台灣高等法院今駁回何上訴。圖／聯合報系資料照

何志偉 民進黨 莊瑞雄

延伸閱讀

上午缺席行程...王世堅晚間宣講「未提罷免」 網狠嗆：那2字燙嘴？

王世堅缺席黨團罷免王鴻薇行程....民進黨立委尷尬回應了

何志偉：亞洲台商不只是企業家　更是台灣外交隊

籃球／雙聯盟合作有新球隊？莊瑞雄：大家都希望更多隊加入

相關新聞

撐過罷免 鄭正鈐欠「名媛」1357萬...高院仍判要還錢

國民黨立委鄭正鈐2017年為了選舉、周轉，以支票借款方式，向台中「名媛」鐘家蔆陸續調款1500萬元，鐘女要求歸還未果，提...

非醫療暴力？他拍桌咆哮護理師「你最囂張、靠背」 法院撤銷3萬罰單

劉姓男子前年不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「動不動就叫警衛」、「走了還在那邊靠背」等語，時間...

有下肢癱瘓之虞？竹監受刑人就醫後「下肢活躍」 白嫖又劫財

新竹監獄江姓受刑人去年11月保外就醫，但今年6月3日屆期仍不返監，且6月21、22日在不到24小時內接連在桃園2家汽車旅...

爭發言權簡舒培罵汪志冰「無恥到極點」 檢不起訴：非無端謾罵

國民黨籍台北市議員汪志冰去年在台北市的預算審查會議中，與民進黨籍市議員簡舒培有發言權糾紛，控訴簡舒培辱罵他「真的無恥到極...

機密會議竟帶手機入場 「啪」一聲落地偵潛官被記過還不服

在海軍反潛航空大隊服役的上尉偵潛官，前年12月參加任務提示會議時，卻違規攜帶手機入場，手機在他起身時「啪」一聲掉在地上，...

十軍團悍馬撞樹...中士車長成植物人 醫務兵過失重傷害判6月

時任陸軍第十軍團機械化步兵第二三四旅張姓醫務兵，去年駕駛悍馬車載林姓中士、5名二兵要去清運落葉途中，因車輛失控撞擊路樹，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。