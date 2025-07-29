王世堅、莊瑞雄指「家族引進黑道」 何志偉求償又輸了

民進黨本屆立委初選時「黨內互打」，莊瑞雄稱「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，總統府副秘書長何志偉認為王世堅和莊瑞雄公開辱罵他，侵害名譽權，向2人提告求償各3百萬元，士林地院判決何敗訴。何上訴，台灣高等法院今駁回。

何志偉主張，2023年民進黨黨內初選期間，莊瑞雄在鄰江里陳豊祥里長辦公室，公開罵他「可恥」、「下三濫」，又說「為什麼何志偉在立法院沒人緣，因為他很假」、「老共只要對台灣威嚇，所有立法院立委112位都敢講，只有他不敢說」；莊又立法院說「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」、「沒資格在那邊扯黑道，黨內不知有多少立委想開除何志偉」。

何志偉也指王世堅在同年3月間，於民進黨台北市黨部說「我信賴但是不信邪」，暗指「賴」是賴清德，「邪」是何志偉；何志偉認為，當時在陳豊祥里長辦公室，王世堅以「惡魔」公然侮辱他。

士院認為，時任立委的何志偉，曾發表黑道進入民進黨選務決策之論述框架，相關的政治行動所受評論、參選理念均屬公益且涉及政治言論，有更高容忍義務，莊瑞雄言論，不具違法性。

士院指莊瑞雄稱「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，基於媒體報導民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光之子趙介佑，涉詐欺及毒品案件而遭判有罪，及媒體報導趙介佑前由何志偉陣營引薦進入民進黨，莊瑞雄有相當理由確信其為真實，此部分非不法侵害。王世堅說的「邪」，則不能認為是指何志偉，王的「惡魔」說雖引起何不快，但評論不違法。

案經上訴，高院2月7日行準備程序庭時，法官詢問雙方協商是否有進度？何志偉的律師表示，何堅持和解必須有「與事實有出入」這6個字，並未要求「與事實『不符』」，雙方可各自解讀，已有退讓，何也不會到場，不過對方未接受。

法官對於協調方案也感到疑惑，質疑屆時是要被告「對空氣朗誦」嗎？後來決定親自調解，但沒有結果。