有下肢癱瘓之虞？竹監受刑人就醫後「下肢活躍」 白嫖又劫財
新竹監獄江姓受刑人去年11月保外就醫，但今年6月3日屆期仍不返監，且6月21、22日在不到24小時內接連在桃園2家汽車旅館犯下強盜性侵的重大案件，引發外界關切，新竹監獄向社會大眾致歉，強調將立即針對保外醫治業務討改進。
矯正署新竹監獄表示，獄方衛生科訪查人員在5月間評估江姓受刑人的病況已有改善，並經主治醫師確認後，於5月22日發文函請江姓受刑人向地檢署報到並返監執行，同時副知新竹地檢署知悉。但江姓受刑人員屆期未報到返監，獄方依規定函請新竹地檢署依權責辦理傳喚、拘提或通緝，不料對方竟於6月21、22日再犯刑案，獄方對此表達遺憾。
新竹監獄強調，獄方於知悉本案後，立即針對以下幾點進行保外醫治業務研討及策進，包括強化與轄區警分局之聯繫，以協助監管；除定期訪查外，增加不定期訪查人員、方式及人力；提高訪查次數、面向及深度；強化保外醫治受刑人及其家屬聯繫與方式；廣納醫療及安養機構專業意見。
獄方說， 鑑於本案影響社會治安及民眾人身安全，為求未來處理過程能有更周延及精進作法，新竹監獄已慎重針對本案深入檢視及研討，希望藉由相關策進作為，精進落實相關訪查及動態審查機制，提早預警發現及掌握違反常規的情況，及時妥善處理。
年約40歲的江姓受刑人犯強盜等罪入監，這次獲准保外出監醫治，殘餘刑期剩下約4年6個月，且累進處遇已晉升至第1級，他於民國110年11月符合法定要件開始陳報假釋，最近一次假釋陳報日期為113年10月，11月4日起保外就醫定要件開始陳報假釋，最近1次假釋陳報日期為113年10月。
新竹監獄表示，江姓受刑人先前病情嚴重，經台大新竹分院多次診治，醫師評估他的病況複雜且有多重病因，亟需返回原先治療醫院並由原主治醫師治療，否則恐將有下肢癱瘓危險。獄方衡量他的殘餘刑期、病況、醫療需求，且已進入準備復歸社會的陳報假釋階段；為顧及對方健康醫療權益並避免其下肢癱瘓，因此陳報保外醫治獲准，並出監動手術及進行一系列抗生素療程、復健治療。
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