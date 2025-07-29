爭發言權簡舒培罵汪志冰「無恥到極點」 檢不起訴：非無端謾罵

國民黨籍台北市議員汪志冰去年在台北市的預算審查會議中，與民進黨籍市議員簡舒培有發言權糾紛，控訴簡舒培辱罵他「真的無恥到極點」涉公然侮辱罪。台北地檢署偵結，認為簡舒培非持續辱罵，不是無端謾罵，給予不起訴處分。

汪志冰提告指出，去年12月17日下午3時許，北市財政建設委員會預算審查會議中，他和簡舒培有發言權糾紛，簡舒培當場手指著他辱罵「真的無恥到極點」貶損其名譽。