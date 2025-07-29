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爭發言權簡舒培罵汪志冰「無恥到極點」 檢不起訴：非無端謾罵
國民黨籍台北市議員汪志冰去年在台北市的預算審查會議中，與民進黨籍市議員簡舒培有發言權糾紛，控訴簡舒培辱罵他「真的無恥到極點」涉公然侮辱罪。台北地檢署偵結，認為簡舒培非持續辱罵，不是無端謾罵，給予不起訴處分。
汪志冰提告指出，去年12月17日下午3時許，北市財政建設委員會預算審查會議中，他和簡舒培有發言權糾紛，簡舒培當場手指著他辱罵「真的無恥到極點」貶損其名譽。
檢方認為，簡舒培確有說這句話，雖用詞不當及寓含情緒發洩，但簡舒培以議員身分質詢，因發言權爭執而出此侮辱言語，非在發言期間持續辱罵，顯非故意公然貶損汪志冰，與無端謾罵有異，依社會公同生活的一般通念，對汪志冰的心理或生活狀態影響程度尚屬輕微，難認逾越一般人可合理忍受範圍，認定簡舒培犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。
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