學長床上很厲害！人妻外遇已婚同事還論及婚嫁 「不要宴客太尷尬」

一名人夫指控妻子和已婚男同事搞外遇，還傳訊息互訴愛意，包括「學長床上很厲害」、「越大越愛」、「越硬越愛」、「我就等著娶你了」等語，妻子還一再揚言要跟他離婚，他怒告2人求償300萬元，台北地方法院判人妻、男同事應連帶賠償30萬元，可上訴。

人夫主張，妻子和男同事利用工作之便發展婚外情，男同事甚至指導妻子在他有所懷疑時，反過來數落他，妻子也多次想要跟他離婚，認為兩人侵害配偶權，要求連帶給付300萬元。

妻子和男同事則反駁，人夫提出的對話紀錄，是盜用帳號才窺視、截取、翻拍非公開對話內容，取證手段嚴重侵害隱私權，且嚴重破壞電腦網路設備安全機制的社會法益，且兩人私下聊天或互動，僅止於戲謔玩笑，並沒有侵害配偶權。

法院指出，人妻和男同事曾互相傳訊息「學長很厲害」、「什麼地方厲害」、「床上」、「我怎麼捨得離開學長呢」、「我太太發現我們的事了」、「越大越愛、越硬越愛」、「我就等著娶妳了」、「我不要宴客喔，太尷尬了」、「學長明明是上等品」等語。