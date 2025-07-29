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獨／逆子推病母跌死獲國民法官輕判 檢上訴二審今駁回維持原判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子去年初時與罹患帕金森氏症的母親口角，推倒母親致死，一審國民法官審理，認有「情堪憫恕」的減刑條件，判4年6月，檢方上訴認為此案沒有減刑適用，二審審理期間，邱批檢方上訴「莫名其妙」，還跟姊姊當庭不認血緣關係，互控「你不是我姊（弟）」，二審今天審結，駁回檢方上訴，維持一審原判，仍可上訴最高法院。

此案審理期間，邱男批評一審時配合檢方以國民法官程序審理，配合司法制度，案件宣判後，檢察官卻上訴，「莫名其妙」，讓人民無所適從，而邱男姊姊出庭時，則是數度激動落淚，主張不能讓邱男交保，「否則下一個走的是爸爸」，也希望法官從重量刑。

邱男姊姊也說，邱在國民法官面前「裝孝子」，事實上父母住院卻沒探望，但邱反控姊姊「抹黑、非事實」，二人還當場撕裂血緣，互罵「你不是我姊姊（弟弟）」，驚動法警制止。

但邱男父親與妹妹出庭時，態度則相對平靜，法官詢問二人有無與邱和解意願時，二人都表明願意和解，邱父還說「要原諒阿，不然要怎麼辦」。

邱男律師主張，邱男長時間與父母同住，照料父母，難免會有照料問題，衍生情緒，因一時激動，推倒母親，有監視器證據可稽，一審由國民法官審理時，即有充分審酌相關情狀，有刑法59條的減刑適用。

檢方主張，此案在國民法官審理時，沒有在審前協商程序，將是否適用刑法59條「情堪憫恕」的減刑條件列為爭點，後續又由審判長在審理時，納入實體辯論，違反程序、法令，此屬於「突襲性」爭點主張，已違背法令，也讓檢方後續沒有辦法傳喚證人、被害人家屬陳述，影響量刑的客觀事實。

檢方也說，過去殺人案件適用刑法59條的減刑，都是長照悲歌，或是長期遭受虐待後犯行，才有適用，邱男情況顯不符合，請求重判。

台中邱姓水果批發商（47歲）去年2月間，與罹患帕金森氏症的母親（75歲）口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，當下還朝癱軟母親咆哮大喊「我就孽子啦」，眼見行為被家中監視器拍下還偷刪畫面。

檢方起訴求刑10年6月至12年6月，台中地院國民法官在今年3月間審結，認符合「情堪憫恕」減刑規定，依傷害致死罪輕判邱男4年6月。

台中市邱姓水果批發商去年初與病母口角後，推倒病母致死，邱男姊姊本月初出庭時，淚灑法庭。圖／本報資料照
台中市邱姓水果批發商去年初與病母口角後，推倒病母致死，邱男姊姊本月初出庭時，淚灑法庭。圖／本報資料照
台中市邱姓男子去年推倒病母致死，二審開庭時，邱的父親、妹妹曾向法官表明願意原諒邱。圖／本報資料照
台中市邱姓男子去年推倒病母致死，二審開庭時，邱的父親、妹妹曾向法官表明願意原諒邱。圖／本報資料照

父母 母親 國民法官

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