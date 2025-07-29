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性侵犯「下肢恐癱」保外醫治再犯2案 矯正署道歉：難以卸責

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

在法務部矯正署新竹監獄服刑的性侵犯江昱賢獲准保外醫治，出獄後，近期連續犯下2起強盜性侵案；矯正署今表示，江的保外醫治案均依規定辦理，對江不知珍惜國家給予的之醫療照護機會且毫無悔悟而再犯，表達譴責。

矯正署說，江昱賢的保外醫治案之訪查、病況評估、通知其報到執行及其屆期未報到執行之通報及處理，新竹監獄均依相關規定辦理，不過，基於社會道義與顧及民眾情感，監獄方面仍難以卸責，對社會大眾表達深切歉意。

矯正署表示，江昱賢前犯下強盜等罪，應執行有期徒刑19年8月3日，江獲准保外醫治時，殘餘刑期剩4年6月1日，累進處遇則晉至1級。

江昱賢2021年11月符合法定要件陳報假釋，最近1次假釋陳報日期為2024年10月，因江病情嚴重經台大新竹分院多次診治，醫師評估江的病況複雜且有多重病因，需返回原治療醫院由原主治醫師進行治療，否則恐將有下肢癱瘓危險。

矯正署說，新竹監獄衡量江的殘餘刑期、病況、醫療需求，且已進入準備復歸社會的陳報假釋階段，為顧及江的健康醫療權益並避免其下肢癱瘓，陳報保外醫治獲准後，江在2024年11月4日起保外出監，進行開刀手術及抗生素療程及復健治療。

矯正署表示，新竹監獄衛生科訪查人員今年5月間評估江昱賢的病況已有改善，並向主治醫師確認後，曾於5月22日發文函請江6月3日向地檢署報到並返監執行，公文也副知地檢署知悉，不過，江員屆期未報到返監，已依規定函請新竹地檢署依權責傳喚、拘提或通緝，對於江在6月21、22日再犯案表達遺憾。

矯正署表示，現已強化與轄區警分局的聯繫，除定期訪查外，另增加不定期訪查人員、方式及人力，提高訪查次數。

據了解，性侵重刑犯江昱賢保外醫治後，今年5月狀況好轉被要求返監，卻趁公文往返的空檔逃亡，再連續犯下強盜性侵案，引發保外醫治程序檢討。

法務部矯正署。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署。圖／聯合報系資料照片

新竹 監獄

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