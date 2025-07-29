受刑人保外就醫未返監 24小時內接連犯2強盜性侵案 新竹監獄回應了

江姓男子因強盜性侵等罪入獄服刑，去年11月因病獲准保外就醫，今年5月因病情好轉，矯正署新竹監獄5月下旬通知他6月3日前應向新竹地檢署報到並返監，但他未報到，且在6月下旬接連兩天在桃園強盜性侵應召女子，第三天企圖再度作案時被警方捕獲，發現他竟是保外就醫的受刑人，目前羈押於矯正署桃園看守所。

新竹監獄表示，獄方對江姓受刑人保外醫治的訪查、病況評估、通知報到執行、屆期未報到執行的通報處理都依相關規定辦理，但基於社會道義與顧及民眾情感，獄方仍難卸責，發生此憾事，要對社會大眾表達深切歉意。

新竹地檢署上午發布說明指出，此案自接獲新竹監獄通知後，檢方即依規定完成分案並依法辦理相關執行程序，處理過程都符合法定程序並無延宕，確保司法執行程序進行。

6月21日凌晨桃園市一家商務汽車旅館傳出女子遭性侵強盜，不到24小時另一家汽車旅館 也發生相同案件，懷疑都與江姓受刑人有關，第三天將他捕獲。