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陳歐珀涉貪 北院昨開延押庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

民進黨前立委陳歐珀。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委陳歐珀。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者，檢調今年6月搜索查辦，聲請羈押禁見陳獲准；陳偵查中押期到下月3日為止，檢方聲請延長羈押，台北地方法院昨自台北看守所提解陳召開羈押庭，近日裁定。

陳歐珀另曾與吸金案主嫌曾國緯有往來，因案退出宜蘭立委選舉，民眾黨主席黃國昌關心吸金案進度，不時在立法院質詢，陳與曾國緯是否為共犯，檢方分案調查中。

檢廉調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權提案修法、舉行公聽會等，協助聯興國際爭取降低碼頭租金。

2018年1月德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置在碼頭的「橋式起重機」等設備，陳歐珀推動修改「商港法」，將民營公司列入管理對象，以確保業者的臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失；檢廉懷疑，陳提案修法涉及利益輸送。

台北地檢署今年6月搜索、約談陳歐珀共10人到案，複訊後依貪汙不違背職務收賄、財產來源不明罪、洗錢罪嫌聲押陳歐珀；法官當時認為，陳出入境頻繁，有相當理由認為有逃亡之虞。

依當時裁定書內容，陳歐珀犯罪嫌疑重大，所犯罪名嚴重危害社會秩序，權衡國家司法權有效行使等，如僅命陳具保或限制住居，不足以確保後續偵查、審判或執行進行，裁定羈押2月，禁止接見、通信。

貪汙 陳歐珀

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