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林岱樺涉貪 助理昨出庭否認

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

立委林岱樺（左）因涉貪被起訴，高雄地院昨開準備庭。聯合報系資料照片
立委林岱樺（左）因涉貪被起訴，高雄地院昨開準備庭。聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺遭控詐領助理費、公益侵占等案，高雄地檢署6月23日偵結起訴林岱樺及親友、助理等9人。高雄地院昨首度開準備程序庭，林岱樺的陳姓助理對浮報加班費等指控都否認，其他被告庭期則待排定。

此案承審法官陳川傑將先處理助理費部分，昨只傳喚陳姓助理1人，法官僅於庭上，向檢辯雙方確認證據力，以及陳姓助理的供詞，便退庭，後續庭審日期及出席被告都未定，林岱樺出庭期程還不明確。

檢調查出，林岱樺5屆立委任內，利用人頭助理詐領逾1400多萬元助理費，另浮報加班費，等立法院核撥後，再由助理「回捐」供服務處使用。其中，擔任人頭的林岱樺弟媳王瓊翎，最高月領21萬元，遠超過林岱樺任立委的薪水；林5屆任期不法詐領金額接近1500萬元，含她在內，針對詐領助理費、使公務員登載不實部分共起訴9人。

此外，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智（本名洪正威），被控自去年3月以林岱樺父親名義成立「林三郎覺教基金會」，該會自稱以弘揚阿彌陀佛淨土法門，擴大覺悟教育為宗旨，實際則下設林岱樺參選市長競選團隊，團隊成員薪資由基金會支出，27人均負責幫林岱樺輔選。

檢方認為，釋煌智將佛教基金會經費用於協助林岱樺初選，違反當初成立宗旨，構成背信、公益侵占，依法對其提起公訴。

林岱樺

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