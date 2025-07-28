防駭客盜取機敏資料 調查局與第一金簽資安聯防備忘錄

為防止網路隱匿攻擊、魚叉式網路釣魚、網路駭侵事件及偽冒詐騙案發生，調查局與第一金控今日簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，落實我國「資安即國安」目標。

調查局陳白立指出，第一金控掌握國內各產業客戶及民眾之資料量龐大，所以資訊系統穩定及資訊安全要求重要性不言而喻，能與第一金控簽署合作備忘錄（MOU），是強化資安防護工作的具體展現。

調查局指出，台灣是易遭受境外網路攻擊、全球資安攻防之一級戰區，金融機構更易遭駭客鎖定，且攻擊模式愈趨系統及組織化，該局近年偵辦眾多類型電腦犯罪及網路駭侵案件，發現駭客集團有鎖定金融業者等高價值目標發動社交工程郵件、撞庫攻擊及阻斷服務等網路攻擊的趨勢。

此外，詐騙集團為騙取人民財產，除假冒金融服務業者名義寄送釣魚簡訊或電子郵件予一般民眾外，近來以金融機構首長肖像及名義於社群媒體創設偽冒帳號等詐騙事件更時有所聞。因此，調查局與第一金簽署合作備忘錄，是建構資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑。