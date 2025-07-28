偷竊還誣告警方！躲追捕撞傷人逃逸 男子3天後又繼續偷

彰化縣劉姓男子有竊盜、毒品前科，曾因行竊被警方逮到，而誣告警方將他屈打成招被判刑8月，又因未到案被通緝，去年6月還為逃避警方追捕竟逆向行駛，撞到另一輛小客車，造成對方受傷又逃逸，3天後還繼續行竊，彰化地方法院依公共危險、竊盜罪等共判刑2年6月。

劉姓男子(40歲)曾因竊盜、毒品案被判刑2年8月，2022年9月才執行完畢出監，但2023年7月又因竊盜案被警方逮到，他卻誣告警方痛打他，讓他屈打成招，後經檢方查看監視器及劉男身上並無傷，查無實證，他被法院依誣告罪判刑8月。

但劉男因未到案執行被通緝，去年6月21日他為躲警方追緝，駕照已被吊銷的他還駕駛小貨車在彰化縣溪湖鎮地政路逆向行駛，而撞到林男駕駛的小客車，造成林男前胸挫傷，劉男也逃逸。

3天後6月24日劉男和同夥葉男繼續行竊，光天化日下將某公司擺放在倉庫門口價值84萬元的鋁品及白鐵片直接搬上小貨車偷走，運到廢鐵回收廠變賣而被警方查獲。

彰化地方法院依公共危險致人傷害逃逸罪將他判刑11月；依駕照經吊銷而駕車犯過失傷害罪判刑4月，加重竊盜罪判刑3月，得易科罰金。

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