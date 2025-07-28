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51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保

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51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

51歲前「酒國名花」凌威威（本名謝伊琪）爆出近日與2名友人赴台中向莊姓男子討債，3人將莊男押上車後帶回桃園，警方到場發現莊男身上有刀傷，將凌威威等人上銬逮捕，並依妨害自由、傷害等罪移送偵辦；凌威威交保後反控檢警偵辦方向錯誤。檢警表示，將持續調查釐清。

警方調查，凌威威22日下午與2名友人開車南下台中，要替友人向莊男討52萬8千元的債務，凌威威一行人找到莊男後將他押上車，並一路開車載回桃園，對此莊男在過程中趁隙通知友人，並拜託友人代為報案。

八德警方於22日晚間6時許接獲轉報，指稱在八德區新興路上有人遭妨害自由情形，警方立即趕赴現場，當場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，車上也有大量血跡，警方發現刀具為凌威威所有，將她與2名友人依現行犯逮捕，並依妨害自由、傷害罪移送桃園地方檢察署偵辦。

檢方複訊後裁定凌威威10萬元交保，並限制住居。但凌威威交保後向媒體喊冤，稱是幫朋友和詐騙集團要錢，而莊男是詐團首腦，當時她帶著刀具是為了防身，未料途中竟被莊男搶走並自殘，並非她動手，直言檢警偵辦方向錯誤。檢警表示將釐清案件經過，進一步調查事發原因。

51歲藝人凌威威爆出涉嫌妨害自由、傷害等罪遭依現行犯逮捕送辦，桃檢複訊後裁定10萬元交保。圖／翻攝謝伊琪臉書
51歲藝人凌威威爆出涉嫌妨害自由、傷害等罪遭依現行犯逮捕送辦，桃檢複訊後裁定10萬元交保。圖／翻攝謝伊琪臉書

桃園 詐團 討債 債務 傷害罪 詐騙集團

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