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51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保
51歲前「酒國名花」凌威威（本名謝伊琪）爆出近日與2名友人赴台中向莊姓男子討債，3人將莊男押上車後帶回桃園，警方到場發現莊男身上有刀傷，將凌威威等人上銬逮捕，並依妨害自由、傷害等罪移送偵辦；凌威威交保後反控檢警偵辦方向錯誤。檢警表示，將持續調查釐清。
警方調查，凌威威22日下午與2名友人開車南下台中，要替友人向莊男討52萬8千元的債務，凌威威一行人找到莊男後將他押上車，並一路開車載回桃園，對此莊男在過程中趁隙通知友人，並拜託友人代為報案。
八德警方於22日晚間6時許接獲轉報，指稱在八德區新興路上有人遭妨害自由情形，警方立即趕赴現場，當場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，車上也有大量血跡，警方發現刀具為凌威威所有，將她與2名友人依現行犯逮捕，並依妨害自由、傷害罪移送桃園地方檢察署偵辦。
檢方複訊後裁定凌威威10萬元交保，並限制住居。但凌威威交保後向媒體喊冤，稱是幫朋友和詐騙集團要錢，而莊男是詐團首腦，當時她帶著刀具是為了防身，未料途中竟被莊男搶走並自殘，並非她動手，直言檢警偵辦方向錯誤。檢警表示將釐清案件經過，進一步調查事發原因。
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