拋棄式自動升級「醫療級」？甜點名店採購萬雙 手套廠商意外遭警檢調查

新北市瑞芳區一家甜點名店，向國外廠商訂購聚氯乙烯（PVC）拋棄式手套，供生產線員工使用。對方「升級」寄來醫療級手套，讓蔡姓業者被依涉嫌違反醫療器材管理法送辦。檢方調查業者訂單資料，確認並未購買醫療級手套，罪嫌不足處分不起訴。

檢警調查，這家甜點公句位在從瑞芳上山，往九份、金瓜石的瑞金公路旁。業者去年向國外訂購1萬雙「橡膠乳膠製一次性檢驗手套」，貨物送抵台灣後，海關查驗發現手套包裝上面印有「醫療」字樣，應為醫療器材。

醫療器材管理法規定，進口醫療用品必須向中央主管機關申請查驗登記，並經核准發給醫療器材許可證後才能進口。瑞芳警分局通知業者到到說明，製作筆錄後，將蔡姓負責人及負責採購的蘇姓員工函送法辦。

蔡姓負責人表示，公司是要採購食品類PVC拋棄式一次性手套，供員工在做甜點、餅乾時使用，不清楚同仁採購過程，但可以確定的是公司需要製作食品時使用的手套，沒想到廠商竟然寄來醫療用手套，公司並無使用醫療用手套的需求。

蘇姓員工說，公司顧及食品安全，使用食品類PVC拋棄式一次性手套的需求量大，因此上網向廠商下單，且寄送到國內來。結果報關時，貨品和選購的商品不一樣。