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偷拍女警性愛片...猛男警官上網販售遭訴 任職分局發聲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

北市一名警官涉在2021年間交往網紅女警，拍下13分多鐘的性愛片，上網兜售，牟利30多萬元，台北地檢署偵結依妨害秘密等3罪起訴，該名警官在同年底已轉任台中市警局，案件曝光後，警官任職的台中市第二警分局已聲明，該警官已列管輔導，起訴後已向市警局提報「從重議處」。據了解，至少是記大過以上處分。

該名警官目前任職台中市第二警分局，已娶妻生子，二分局在去年6月檢方偵查期間，即已將他列管輔導，同年7月8日起，該名警官申請育嬰「留職停薪」，期間未支領薪資，此案經檢方起訴後，分局依規定從嚴予以懲處，報請警察局核定。

據透露，該名警官至少會面對大過以上處分，市警局尚未核定，該名警官在警大畢業後，分發在台北市警局擔任所長，因健身有成，時常會在網路平台分享「猛男肌肉照」，吸引異性青睞。

該警官在2021年間與女網紅交往，拍攝性愛影片後在網路兜售，同年10月間，該警官申請調回台中市警局，分別在霧峰、第二警分局任職。

台北地檢署調查，台北市警局警官在2021年間與一名網紅女警交往，期間涉偷拍性愛過程，分手後剪輯濃縮成約13分46秒精華片段，刊登廣告「女上位也搖賣力，不愧是有在練twerk的人」，以3千元價格在網路論壇小圈子販售牟利，獲利約30萬元。

檢方認定，該警官涉犯無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像等3罪起訴。

台北市一名警官健身有成，涉在2021年間與女警拍攝性愛片，在網路兜售牟利，北檢近日偵結起訴。圖／讀者提供
台北市一名警官健身有成，涉在2021年間與女警拍攝性愛片，在網路兜售牟利，北檢近日偵結起訴。圖／讀者提供

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