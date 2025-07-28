業者非法處理廢棄物...遭查扣壓縮捆包機、封膜機 8月4日將拍賣

基隆地檢署偵辦廢棄物清理法案件，查扣涉案業者使用的壓縮捆包機、封膜機等機具，已委由行政執行署宜蘭分署8月4日拍賣。宜蘭分署今天公布拍賣物件相關資訊，有興趣的人可前往投標。

宜蘭分署表示，基隆地檢署偵辦不法業者，在七堵區承租廠房，堆積大量來路不明廢棄物，造成環境汙染，查扣廠房內用來壓縮、捆包廢棄物的機具，以及壓縮捆包後封膜的機具，並囑託宜蘭分署進行拍賣。

宜蘭分署指出，拍賣的壓縮捆包機是業者約3年前，從屏東一家鐵工廠購入，當時機齡已5至6年。當時先購入機具外殼，再送至機械公司維修馬達及加裝冷卻系統，增強輸出功率達可使用狀態。

封膜機是業者去年3月間從中國大陸山東一家設備公司購入的全新機具，海運回台。只是因為廠房目前停水停電狀態，宜蘭分署先前至七堵廠區執行查封時，無法接電測試壓縮封捆包機、封膜機，能否正常啟動運轉。