本(28)日下午13時許，內政部警政署刑事警察局為拓展新進人員業務視野，並增進大家對「廉政法治教育–認識職場觸法風險」、反詐騙及犯罪偵查實務等議題之瞭解，與新北市主計處共同辦理114年度專案廉政宣導，特敦聘內政部警政署政風室主任陳淑雲擔任專題講座，共約150名學員參訓。

刑事警察局長周幼偉(左起)、新北市主計處長吳建國。圖：刑事局提供

宣導初始，刑事局長周幼偉與新北市主計處長吳建國先後致歡迎辭、謝辭及互贈紀念品，並由周幼偉向參訓人員介紹講座，陳淑雲本職為台北地方察署檢察官，司法官38期結業，曾任台北地方檢察署查緝黑金專組檢察官、主任檢察官，任內偵辦多件重大貪瀆案，108年8月起至110年8月止，擔任台灣高等檢察署重大社會矚目案件專責蒞庭職務，承辦台開內線交易案、前金檢局長勁永股市秃鷹案、中藥商公會行賄前立委案、新北市立聯合醫院前院長收賄案、掏空幸福人壽案、立法院前秘書長收賄案、紅火案、兆豐案、中信國寶弊案等重大案件，刑事偵查及肅貪工作經驗非常豐富。

陳淑雲於宣導過程中以具體案例深入淺出地為參訓人員剖析職場工作過程中所潛藏的廉政風險因子以及公務員對於公務機密保密責任與義務，引導大家從多元角度思考政府貪瀆案件之成因、防弊策略及公務員廉政倫理等議題，基於陳淑雲豐富的犯罪偵查實務經驗，即使是刻板的法條及冷峻的犯罪事實剖析，透過陳淑雲以明快、直白生動的解說，都能讓大家輕易掌握重點，快速的瞭解與吸收。為強化參訓人員對於「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」 的認識，刑事局特別指派專責警官進行主題式宣導，以強化參訓人員「反詐、識詐」能力。

活動尾聲，刑事局另安排參訓人員分組參訪該局偵查工作實務過程，展示偵防工作的演進過程及最新發展，周幼偉與吳建國均表示，透過類此中央與地方行政機關的跨域交流，不僅是結合跨域資源推動廉能相關宣導活動，更是促進政府資源運用效率、拓展公務人員業務視野的有效策略，也彰顯刑事局與主計處深化大家廉政效能及透明治理的決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局辦理專案廉政宣導 展現透明治理決心