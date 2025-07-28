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不法所得破億元！詐領補助還掏空公司 德安航空前董座遭判5年半

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發被控詐領離島航線補貼款，另涉掏空德安公司依詐欺偽造文書洗錢、商業會計法、侵占等罪起訴，台北地院審理，今多數罪判郭應執行有期徒刑5年6月，黃獲判無罪。可上訴。

德安航空第一任董事長是黃春發、總經理為郭自行，郭2012年以100萬元美金向黃春發買下德安股權擔任董事長。

檢察官指控，德安航空2005年起開始經營蘭嶼、綠島、七美、望安等離島航線，民航局為照顧離島偏鄉居民，鼓勵航空業者分擔飛航工作，訂「大眾運輸事業補貼辦法」編列預算補貼飛離島線的航空公司支應。

檢調接獲檢舉，德安提交民航局的補貼計畫書中，有大量的維修支出，不過，稽核人員實際到維修機棚查核，卻未看到執行申報項目，10年詐得補助款上億元。

檢方認為，黃春發早期以旗下美亞集團的境外子公司購買飛機，出租給德安航獲利，再向民航局申請補助租金1億3000萬元，郭見有利可圖，2012年以100萬元美金買下德安、美亞集團海外子公司，繼續詐領之實。

檢方偵辦認為，郭自行、黃春發自2005年6月至2018年2月侵占德安資金2819萬元美金，同時詐領離島線補貼款，犯罪所得為9億1584萬2473元；郭、黃2005年至2012年犯罪所得為2億5238萬元，郭個人自2012年至2018年的犯罪所得為6億6346萬元。

德安航空前董事長黃春發，獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
德安航空前董事長黃春發，獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
德安航空前董事長郭自行。圖／聯合報系資料照片
德安航空前董事長郭自行。圖／聯合報系資料照片

美金 侵占 航線 詐欺 洗錢 民航局 補助款 德安航空 偽造文書 大眾運輸

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