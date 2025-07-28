不法所得破億元！詐領補助還掏空公司 德安航空前董座遭判5年半

德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發被控詐領離島航線補貼款，另涉掏空德安公司依詐欺、偽造文書、洗錢、商業會計法、侵占等罪起訴，台北地院審理，今多數罪判郭應執行有期徒刑5年6月，黃獲判無罪。可上訴。

德安航空第一任董事長是黃春發、總經理為郭自行，郭2012年以100萬元美金向黃春發買下德安股權擔任董事長。

檢察官指控，德安航空2005年起開始經營蘭嶼、綠島、七美、望安等離島航線，民航局為照顧離島偏鄉居民，鼓勵航空業者分擔飛航工作，訂「大眾運輸事業補貼辦法」編列預算補貼飛離島線的航空公司支應。

檢調接獲檢舉，德安提交民航局的補貼計畫書中，有大量的維修支出，不過，稽核人員實際到維修機棚查核，卻未看到執行申報項目，10年詐得補助款上億元。

檢方認為，黃春發早期以旗下美亞集團的境外子公司購買飛機，出租給德安航獲利，再向民航局申請補助租金1億3000萬元，郭見有利可圖，2012年以100萬元美金買下德安、美亞集團海外子公司，繼續詐領之實。