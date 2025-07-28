台中夫虐死出生僅10天兒、妻漠視今認罪 他聲請不要國民法官審

台中市莊姓男子去年8月間，不滿10日大兒子哭鬧，以呼巴掌等方式施虐，莊妻漠視，獨留男嬰在家3小時，二人跑去鄰居家打電玩，男嬰傷重不治，檢方起訴後，原裁定莊需由國民法官審理，院方改裁定以一般程序審理，但莊妻部分，法院則裁定需由國民法官審理，今開準備程序，莊妻承認涉犯過失致死罪，也向法院聲請行通常程序審理。

經查，檢方認定莊妻涉嫌部分為過失致死罪，依通常程序起訴，不過莊男被認定涉犯傷害致死罪，需由國民法官審理，不過莊以此案已向法院認罪、屬家內案件為由，向法院聲請通常程序審理，法院裁准。

另外檢方雖起訴莊妻是過失致死罪，但中院認定，根據卷內證據，罪名可能變更為兒少法及成年人故意對未成年人傷害致死罪，屬國民法官所定罪名，因此改為國民法官審理，今開準備程序。

今天審理時，莊妻承認涉犯傷害致死罪，否認有動手傷害兒子，也沒有跟丈夫謀議傷害兒子。

另外莊妻與律師也向法院聲請此案是家內案件，且已針對檢方起訴的犯罪事實認罪，符合國民法官法可改以一般程序審理的規定，聲請改以通常程序審理，受命法官王靖茹諭知此案是否行國民法官或通常程序審理，將與合議庭評議，此案候核辦。