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台中夫虐死出生僅10天兒、妻漠視今認罪 他聲請不要國民法官審

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市莊姓男子去年8月間，不滿10日大兒子哭鬧，以呼巴掌等方式施虐，莊妻漠視，獨留男嬰在家3小時，二人跑去鄰居家打電玩，男嬰傷重不治，檢方起訴後，原裁定莊需由國民法官審理，院方改裁定以一般程序審理，但莊妻部分，法院則裁定需由國民法官審理，今開準備程序，莊妻承認涉犯過失致死罪，也向法院聲請行通常程序審理。

經查，檢方認定莊妻涉嫌部分為過失致死罪，依通常程序起訴，不過莊男被認定涉犯傷害致死罪，需由國民法官審理，不過莊以此案已向法院認罪、屬家內案件為由，向法院聲請通常程序審理，法院裁准。

另外檢方雖起訴莊妻是過失致死罪，但中院認定，根據卷內證據，罪名可能變更為兒少法及成年人故意對未成年人傷害致死罪，屬國民法官所定罪名，因此改為國民法官審理，今開準備程序。

今天審理時，莊妻承認涉犯傷害致死罪，否認有動手傷害兒子，也沒有跟丈夫謀議傷害兒子。

另外莊妻與律師也向法院聲請此案是家內案件，且已針對檢方起訴的犯罪事實認罪，符合國民法官法可改以一般程序審理的規定，聲請改以通常程序審理，受命法官王靖茹諭知此案是否行國民法官或通常程序審理，將與合議庭評議，此案候核辦。

檢警調查，莊姓男子（22歲）與吳姓女子（20歲）是新手爸媽，去年7月產下男嬰，同年8月間二人將男嬰接回租屋處照料，莊在期間因不滿兒子哭鬧，涉以呼巴掌、雙手抱住大力搖晃、大力掐捏耳朵等方式施虐，吳女曾看到也漠視，造成男嬰顱內出血、視網膜出血等傷勢，二人還將男嬰獨留住家，跑去鄰居家打電動，導致男嬰傷重，送醫不治，檢方去年底分依家暴傷害致死罪、過失致死罪起訴二人。

台中市莊姓夫妻涉在去年8月虐死10日大男嬰，台中地院今開庭審理，莊妻聲請不行國民法官程序審理。圖／本報資料照
台中市莊姓夫妻涉在去年8月虐死10日大男嬰，台中地院今開庭審理，莊妻聲請不行國民法官程序審理。圖／本報資料照

家暴 台中市 兒少法 國民法官 過失致死

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