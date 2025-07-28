台中男嬰僅出生10日...遭狠心父虐死 母漠視今開庭認罪

台中市莊姓夫妻在去年7月間得子，夫妻將兒子接回後，莊因不滿10日大的男嬰哭鬧，用呼巴掌、高空拋接、大力搖晃施虐，莊妻漠視，獨留兒子在家3小時，跑去鄰居家打電玩，男嬰傷不治，檢方依傷害致死等罪起訴二人，原裁定莊需以國民法官審理，院方裁定以一般程序審理，但莊妻部分，法院則裁定需由國民法官審理，今開準備程序，莊妻承認涉犯過失致死罪。

經查，檢方認定莊妻涉嫌部分為過失致死罪，依通常程序起訴，不過莊男被認定涉犯傷害致死罪，需由國民法官審理，不過莊以此案已向法院認罪、屬家內案件為由，向法院聲請通常程序審理，法院裁准。

另外檢方雖起訴莊妻是過失致死罪，但中院認定，根據卷內證據，罪名可能變更為兒少法及成年人故意對未成年人傷害致死罪，屬國民法官所定罪名，因此改為國民法官審理，今開準備程序。

今天審理時，莊妻承認涉犯傷害致死罪，但否認有動手傷害兒子，也沒有跟丈夫謀議傷害兒子。

檢警調查，莊姓男子（22歲）與吳姓女子（20歲）是新手爸媽，去年7月間吳女才產下男嬰，去年8月間二人將男嬰接回租屋處照料，但莊不顧男嬰當時僅是出生10多天的嬰兒，腦部、頭頸部尚未發育完全，十分脆弱，僅因男童哭鬧，加上認為若男童哭鬧，妻子就會接手照料，因此從去年8月5日至24日，陸續對男嬰施虐10次。

莊男會把男嬰放在大腿處，以右手呼巴掌3至4下，或用手反覆拍打男嬰頭部，還會以雙手大力左右搖晃、高空拋接，甚至是以手指掐捏男嬰耳朵，造成雙耳多處開放性傷口、顱內出血、雙眼視網膜出血等傷勢，莊犯行時，莊妻曾目睹，但未制止、送醫，或通報警政、社政單位介入。

去年8月25日晚間9時許，莊姓夫妻見男嬰入睡後，將男嬰獨留在租屋處，二人前往林姓鄰居家打電動、聊天，直至26日凌晨才返家，不過男嬰當時已無呼吸心跳，送醫急救。

去年9月6日晚間6時許，男嬰因顱內出血、大腦水腫缺氧、急性肺泡肺炎等併發症，傷重不治，院方認為男嬰新舊傷雜陳，頭部有遭外力擊打跡象，依法通報警方介入調查。