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網路販售遊戲幣 桃園男欠稅428萬不繳又脫產遭管收

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園31歲曾姓男子因積欠2022年營業稅及罰鍰新台幣428萬元，法務部行政執行署桃園分署近日通知曾男到場，經行政執行官訊問後，認定有符合「就應供強制執行財產有隱匿或處分之情事」管收事由，訊問後依法留置，向法院聲請管收獲准。

財政部北區國稅局桃園分局查獲曾男在2022年 7月至2023年8月間，未依規定辦妥稅籍登記，擅自在網路平台販售遊戲幣，期間累計銷售額達4047萬元，經移送機關核定應納稅額及裁處罰鍰共428萬元。

桃園分署受理執行後，僅受償7萬多元，經行政執行官深入追查發現，曾男在獲悉北區國桃園分局開始調查其在網路販售商品後，旋即展開一連串的脫產行為，包括將其名下位於桃園區精華地段的房產贈與母親、名下車輛過戶給他人、在網路平台出金多筆款項，累計達百萬元等。

對於脫產行為，曾男辯稱是用於清償私人債務，卻提不出任何佐證資料，對於欠稅亦拒不提出具體清償計畫，行政執行官認定曾男有隱匿或處分應供強制執行財產情形，依法向桃園地院聲請管收，經法官審理，認符合予以管收要件，且有管收必要，當庭裁定准予管收。

桃園分署再次呼籲，如義務人有履行能力而故不履行，或有隱匿處分財產情事，將嚴格執法，絕不寬貸，提醒義務人勿心存僥倖，以免遭拘提、管收，得不償失。

桃園31歲曾男積欠營業稅及罰鍰新台幣428萬元，遭行政執行官訊問後聲請管收獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃園31歲曾男積欠營業稅及罰鍰新台幣428萬元，遭行政執行官訊問後聲請管收獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃園31歲曾男積欠營業稅及罰鍰新台幣428萬元，遭行政執行官訊問後聲請管收獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃園31歲曾男積欠營業稅及罰鍰新台幣428萬元，遭行政執行官訊問後聲請管收獲准。記者周嘉茹／翻攝

財產 網路 財政 桃園地院 強制執行

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