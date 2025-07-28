一審主任24名檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

法務部今年開出24名一審主任檢察官缺額，檢審會選出36人入圍，法務部長鄭銘謙今圈選24人調升。承辦民眾黨前主席柯文哲涉京華城案的林俊言、唐仲慶雀屏中選，辦「大罷免」連署造假案聲押國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的朱家蓉也獲青睞。

素有「天下第一檢」之稱的台北地檢署本次入圍6人，6人全獲圈選，以「全壘打」之姿傲視全國，維持常勝紀錄。

檢審委員是從全國66人報名名單中選出缺額「一倍半」的36人入圍，再經鄭銘謙圈選，鄭曾認廉政署長，雖入圍人選中有多人具駐署檢察官的背景，不過，為免惹非議，鄭決定「平均分配」權力。

奉派一審主任檢察官服務機關與期別，是士林地檢署的林思吟（49期）；台北地檢署的唐仲慶（51期）、朱家蓉（50期）、鄭少珏（46期）、黃惠欣（49期）、林俊言（46期）、劉韋宏（51期）。

另，新北地檢署的陳錦宗（49期）、黃筱文（50期）、陳柏文（51期）；桃園地檢署的張家維（52期）、陳書郁（53期）；新竹地檢署的葉子誠（52期）；台中地檢署的吳昇峰（49期）、張富鈞（46期）、謝怡如（47期）。